Újabb bűncselekmény miatt adtak ki körözést Kovács Béla ellen

Kovács Béla korábbi jobbikos képviselőt már egy éve keresik, de vélhetően Oroszországban bujkál. Azért bujkál, mert 5 éves fegyházbüntetésre ítélték, de most kiderült, hogy a költségvetési csalás miatt rá kiszabott 1,2 milliós büntetést sem fizette be, így amiatt is körözik.