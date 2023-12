Orbán Viktor: Mi nem vagyunk nagyhatalom, de igényt tartunk az önálló külpolitikára

„Magyarországot a történelem arra ítéli, de magától is hajlamos rá, hogy maga elé ambiciózusabb célt tűzzön, mint ami méretéből, gazdasági eredményéből következne” – jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Külügyi Intézet 50. születésnapi konferenciáján. A Vigadó Dísztermében mondott beszédében azt is elárulta, kinek a kezében kell lennie a külpolitika gyeplőjének ahhoz, hogy ezeket a célokat el is érjük. Spoiler: az övében.