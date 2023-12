Drágább lesz idén a bejgli, de nem várható keresletcsökkenés

Az árak attól is függnek, hogy kézműves süteményt vesznek-e az emberek, vagy boltban szerzik be a süteményt. A pékségek és a cukrászatok arra számítanak, hogy sokan szereznek be majd bejglit karácsonyra.

A Tények stábja egy karcagi pékségben forgatott, ahol éppen bejgliket pakoltak. Bár még ezek nem karácsonyra készültek, mégis nagyüzemben folyik a gyártás, hiszen sokan szeretik már karácsony előtt megkóstolni, hogy melyik termék kerüljön az ünnepi asztalra.

Viszont idén többe kerül a sütemény. Ennek fő okát az alapanyagok drágulásában kell keresni. A legnépszerűbb bejgli még mindig a diós és a mákos, de kisebb pékségekben egyedi kéréseket is teljesítenek. Egy fél kilogrammos rúd 2300-2500 forintba kerül, ám az árakat a minőség is befolyásolja.

Laczik Dénesné, a Kerekcipó Kft. ügyvezetője a riporter kérdésére annak a véleményének adott hangot, hogy érdemesebb kis pékségekből rendelni, mert ott valóban kézműves termékekhez lehet hozzájutni, sőt vajjal készítik és nem margarinnal. Az is árdrágító tényező, hogy minden terméket kézzel, egyesével gyártanak, nem futószalagon megy a termelés.

Az alapanyagok drágulása mellett az energiaárak növekedése és a diótermés minősége és mennyisége is hozzájárul a sütemény árának növekedéséhez. A dió kilója idén 2000 forint, nagykereskedelmi áron 1200 forintért vásárolható meg a csonthéjas gyümölcs.

A pékségek és a cukrászatok idén is arra számítanak, hogy az áremelkedés ellenére sokan vesznek bejglit karácsonyra főként azért, mert a legtöbb család évente csak egyszer eszi ezt a finomságot.