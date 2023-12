Meghalt Andresz Kati magyar színésznő, szinkronszínésznő – közölte a színház.online.

Andresz Kati 1978-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja lett. Később 1981–1984 között a Pécsi Nemzeti Színház, majd 1984–1986 között a győri Kisfaludy Színház színészeként dolgozott. Ezután 1986–1987 között a szolnoki Szigligeti Színházban játszott, de 1987-ben a Jurta Színház alkalmazottja is volt. 1988 óta szabadfoglalkozású.

„Mindannyian, akik a mozit, a tévét folyamatosan nyomon követjük, tudjuk, régebben méltán világhírű volt a magyar szinkron. Manapság, a piacgazdaság korában, már más idők járnak, de azért e nehezebb körülmények közepette is van még presztízse a szakmának. Kati színpadi szerepei, irodalmi estjei mellett, amikben magam is láttam, évtizedek óta egyik ikonja a magyar szinkronnak. Kölcsönözte különleges orgánumát már, többek közt, Romy Schneidernek, Susan Sarandonnak, és például a közkedvelt Szulejmán sorozatban a mindenki által tisztelt Afife asszony hangja is volt. Általa a török színésznő csodásan szólalt meg magyarul, de eddig semmilyen elismerésben nem részesült. Ő nem panaszkodott, csendben, szerényen tette a dolgát, és vitte családját is a hátán” – idézte egy művészeti blog visszaemlékezését a lap.

– írja a magyar szinkronélettel foglalkozó Szinkronjunkie a közösségi oldalán.

Szívünkben hatalmas űrt hagyott, hiszen volt lehetőségünk őt személyesen is megismerni. Végtelen kedvessége pedig a szinkront kedvelők ezreit (mit ezreit, százezreit!) tette azonnal rajongóvá. Ki ne emlékezne a Harry Potter-filmekben nyújtott páratlan alakítására a Weasley-család anyukájaként? De több mint 1650 szinkronmunkája közül bőven találunk más említenivalót is

– emlékeznek, majd búcsúzásukban megemlítik a Kojakben, a Columbóban, a Magnumban, a Gyilkos sorokban, a Polipban és a Petrocelliben nyújtott szinkronszínészi munkáját. De, mint írják, ő volt a Rocky Horror Picture Show Janet Weissa, és hallhattuk Az utolsó mohikánban, vagy Elaine szerepében szórakoztatott bennünket a kiváló 48 óra című filmben. Ő volt Molly a 9 és fél hétben, feltűnt a Hegylakóban, hallhattuk a Rendőrakadémiában, és először ő szinkronizálta John McLane feleségét, Holly-t a Die Hardban, szerepelt a Csupasz pisztolyban, továbbá ő volt az ügyésznő a Tango & Cash-ben.

– búcsúznak.