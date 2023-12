Fontos változások jönnek a patikákban

Novemberben emelkedtek a magisztrális készítmények patikai díjai, készül a stratégiai alaplistás gyógyszerekről szóló jogszabály, de már annak az irányelvnek a készítése is folyamatban van, amely lehetővé tenné, hogy a gyógyszertárakban is beadhassanak egyes védőoltásokat.

Reményeim szerint hamarosan megjelenik a stratégiai alaplistás gyógyszerekről szóló jogszabály – erről beszélt a Népszavának Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, akit a múlt hétvégén immár negyedszerre választottak újjá tisztségében. A szakember e listától reméli, hogy egyszerűbb lesz a gyógyszerhiányok okozta problémákkal megbirkózni.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint az elmúlt években eddig 1584 termék került fel a gyógyszerek hiánylistájára, ezek közül most sem szerezhető be 183 készítmény, többségük (169) vényköteles, ezek esetében van helyettesítő készítmény vagy más kiszerelésű változat.

41 gyógyszer viszont olyan, amit csak hatósági engedéllyel, egyedi importtal lehet beszerezni.

Hankó Zoltán szerint az új jogszabály várhatóan azokat a rendszeresen alkalmazott hatóanyagokat sorolja fel, amelyeket folyamatosan biztosítaniuk kell a kórházaknak. A kamara elnöke hozzátette: természetesen ez nem jelenti azt, hogy más gyógyszerrel nem lehet kezelni, sőt vannak olyan ritkábban előforduló megbetegedések, amelyek csak olyan gyógyszerrel kezelhetők eredményesen, amelyek ezen a listán nem lesznek rajta, de a kórházakban ezeknek is ott kell lenniük.

A szakember elmondta, hogy az alaplistáról megkérdezték a kamara véleményét, és úgy tudja: ezekről a hatóanyagokról volt egyeztetés az egyes orvosi szakmák kollégiumi tagozataival, és reméli, hogy ez a jogszabály akár még az idén elkészülhet.

Változás volt, és még lesz is

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke pozitívumként értékelte, hogy az elmúlt hetekben a kormány rendezte a magisztrális készítmények patikai díjait, amely egy régóta tartó konfliktus végére tehet pontot.

A régi-új vezető beszélt egy másik ügyről is, ahol szintén erőfeszítéseket tettek, és ahol ugyancsak pozitív fordulatra számítanak. Emlékeztetett: nyolc éve kezdeményezték először, hogy a gyógyszertárakban is beadhassanak a pácienseknek egyes védőoltásokat. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal is egyeztettek, megállapodtak bizonyos szakmai és jogi feltételekről, és most zajlik az irányelv előkészítése, ami azt jelzi, hogy már ez a lépés sincs már túl messze.