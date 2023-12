Mint arról az Index is írt, Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a baloldali vezetésnek tulajdonítja, hogy Pécs lejtőre került. Mint mondta, a város a csőd és a teljes szétesés felé közelít.

A BAMA szerint Csaba István, az MSZP frakcióvezetője a városvezetést ért adósságügyi vádakra válaszul azt a kérdést tette fel Csizmadia Péternek a legutóbbi közgyűlésen, hogy „mit mondana Toller László a Fidesznek?”.

A jobboldali képviselő erre azt mondta, hogy szerinte nem volt helyénvaló egy elhunyt politikus emlékével támadni. Csaba István az MSZP frakcióvezetője arról is beszélt, hogy a fideszes városvezetés idején csődbiztosok érkeztek az önkormányzathoz .

– mondta Csizmadia Péter Csaba Istvánnak, majd hozzátette,

a szakértelemre is szükség lesz, mert láthatóan abból a városvezetés környékén hiány mutatkozik, különben hogyan jutottunk volna el idáig, hogy a most megszületett pécsiek majd két évtized múlva összenéznek és felteszik kérdést: vajon mennyit is kell nekik fizetniük abból a Péterffy-adósságból, amelyet évtizedekkel korábban rájuk szabadított a jelenlegi többség?