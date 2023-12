Felelőtlennek tartja a Volán-sztrájk szervezőit Lázár János

Vasárnap és hétfőn is sztrájk lesz a Volánbusznál, az időzítés Lázár János szerint már önmagában felelőtlenség. Az építési és közlekedési miniszter a béremelésre vonatkozó követelésről is elmondta a véleményét.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet december 10-ére és 11-ére is munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál arra hivatkozva, hogy 2024-re még nem született bérfejlesztési ajánlat.

A sztrájkról Lázár János építési és közlekedési miniszter is elmondta a véleményét, a politikus a Facebook-oldalán azt írta: a béremelés igénye jogos, ám annak 25 százalékos mértéke teljesen irreális, eltúlzott.

A Volánbusznál működő közel két tucat szakszervezet közül csupán egy van, amely ennyire túlzó mértékű béremelést követel. Ennek teljesítését sztrájk útján igyekszik kierőszakolni, pedig egy idei sztrájk jogszerűsége erősen vitatható, miután 2023-ra már megszületett a bérmegállapodás, és azt a munkáltató fillérre be is tartja

– fogalmazott Lázár János, hozzátéve, hogy az advent második vasárnapjára meghirdetett tiltakozás felelőtlenség, így a szakszervezettel a bíróságon folytatják, míg a többi érdekvédővel a tárgyalóasztalnál találkoznak.

A miniszter tájékoztatást adott arról is, hogy Volánbusz „a jogilag vitatható munkabeszüntetés ellenére is biztosítja az elégséges szolgáltatásokat, és igyekszik mindenkit eljuttatni úti céljába a sztrájk ideje alatt is”. A munkabeszüntetés a fővárosi agglomerációt is jelentősen érinti, a részletekről korábban itt írtunk.