Kedden búcsút inthetünk a maradék hónak is

Kedden az ország délnyugati, déli és északkeleti részein tartósan borult, párás lesz az idő, akár szitálás is előfordulhat. Egyes országrészeken délutánig gyengén felhős, napos idő várható, de csapadék nélkül. Késő délutántól, kora estétől délnyugat felől beborul az ég, és megkezdődhet a Dunántúlon az esőzés. A délies szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, a tartósan borult, ködös tájakon viszont akár több fokkal is hidegebb lehet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ónos eső miatt kiadták a figyelmeztetést Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére, míg tartós, sűrű köd miatt

Baranya,

Bács-Kiskun,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Somogy,

Tolna

és Zala vármegyére.

Néhol még előfordulhat ónos eső

A dunántúliaknak nem csak az esővel, de a tartós köddel is számolniuk kell, amely napközben is megmaradhat. Az Északi-középhegység térségében is korlátozott látási viszonyokra lehet számítani, a fagypont alatti ködös területeken kis eséllyel ugyan, de ónos szitálás is előfordulhat. Kedd késő este pedig Borsod térségében lehet számítani még kis mennyiségű ónos csapadékra, mielőtt megenyhül az idő.

Ónos eső és sűrű köd miatt citromsárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat keddre Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegyékre.

A légkör több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálók melegfronti hatásokat tapasztalhatnak kedden. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás és ingerlékenység lesz jellemző.

