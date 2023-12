Súlyos beteg gyerekek ellátását könnyíti meg ez a karácsonyi adomány

A 4iG cégcsoport informatikai eszközöket, többek között az intézményben zajló kutatási munkát, betegirányítást segítő eszközöket adományozott a Semmelweis Egyetemhez tartozó két Gyermekklinikának, valamint részt vesz egy új digitális oktatócentrum kialakításában is, ahol az orvos és medikusképzés mellett a tartós otthoni ellátást igénylő gyermekek szüleinek képzése is zajlik majd jövő évtől – hangzott el a Tűzoltó utcai gyermekklinikán a karácsonyi adományátadón

Az ország vezető gyermekgyógyászati intézménye, az aktív járó- és fekvőbeteg ellátással, valamint nemzetközileg is elismert kutatási eredményekkel egyaránt rendelkező Semmelweis Egyetem Alapítvány, illetve a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Bókay utcai és Tűzoltó utcai részlege összesen 50.000.000 forint értékű adományt kapott.

Az eszközök adományozása mellett a cégcsoport munkavállalói önkéntes munkájukkal is támogatják az intézményt. Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy mindig is fontosnak tartották a jövő digitális nemzedékének támogatását és a gyermekek segítését. „A gyermekellátásban vannak olyan területek, ahol az esetek 90 százaléka a Semmelweis Egyetem két gyermekklinikájára érkezik, nekik szerettük volna kicsit megkönnyíteni az ünnepet. Azt gondoljuk, hogy a gyermekek támogatása a legnagyobb jövőbe való fektetés. A vállalat a karácsonyi ajándékozásra szánt összegét fordította a jótékony célra” – mondta el az Indexnek. Hozzátette: az is fontos szempont volt, hogy nemzetközi hírű kutatási tevékenységet folytat az egyetem, az egészségügyi fejlesztések területén is hasznos partnerük.

Digitális betegirányítás

A támogatás keretében laptopokat, monitorokat kapott a két intézmény, és betegirányítási displaykkel segítik a digitális ellátást. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy ez a jövő.

Célunk, hogy a jövő orvosgenerációja még a mi tapasztalatainkat is túlszárnyalja, mind a diagnosztikában mind a kutatásban

– emelte ki. Az adatvezérelt betegút támogatással a gyógyítási folyamat úgy gyorsulhat fel, hogy kevesebb orvos-beteg találkozás történik.

12 Galéria: Gyermekgyógyászati Klinika 4iG adományátadása Fotó: Papajcsik Péter / Index

Fekete Péter lapunknak úgy fogalmazott, a klinikával egyeztettek azt illetően, hogy mik azok a technológiai megoldások, amiben ünnepi adomány formájában segítséget tudnak nyújtani. Mint kiderült, az idősebb orvosgeneráció is használja a digitális megoldásokat, a fiatalok pedig szívesen dolgoznak olyan környezetben, ahol egyre nagyobb a technológia térnyerése.

„Évente 1400 orvostanhallgató fordul meg intézményünkben, ami (a hallgatóknál is nagyobb létszámú) szakdolgozók gyakorlati képzési helye is egyben” – fogalmazott Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese. A Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója arról is beszélt, hogy évente 20 ezer fekvő- és 100 ezer járóbeteget látnak el. Sok kisgyermeket a klinika falai között hetekig, hónapokig kezelnek.

Frusztráció csökkentő VR

Az adományok részét képező kutatási célra is használt VR-szemüvegek a gíerekek mindennapi ellátását könnyíti meg, az MR vizsgálatokra való felkészítésükre alkalmazzák ezeket. „Maga a vizsgálat fájdalommentes, azonban megterhelő és ijesztő lehet a fiatal páciensek számára”– mondta Horváth Klára, adjunktus, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika gyermekgyógyásza.

A gyermekintenzív terápiás szakorvos az Indexnek kifejtette: a VR-szemüveg jó eszköz arra, hogy kiszakítsa az embert a valóságból, a gyermekeket megnyugtatja a számukra frusztráló MR-vizsgálat előtt, illetve a kemoterapiás kezelések során. Közben a szülőknek streamelik a képernyőt, amivel lekövetheti, hogy mit lát a gyerek.

Az eszköz arra is alkalmas, hogy a sürgősségi helyzetekre is felkészítsük az orvosokat, szakdolgozókat. Három ilyen VR-szemüveget kaptunk most a 4iG-tól, ami lehetővé teszi, hogy Bókay utcai részlegén is hamarosan megkezdjük a vizsgálatra való előkészítést, amit ezzel már hetente 5-10 gyermeknek tudunk biztosítani

– részletezte.

A kis betegek egyfajta játéknak tekintik, Mandy-sárkány animáció által a vizsgálat helyszíne jelenik meg a szimulációban. Egy másik virtuális játékban a betegség szörnye ellen kell harcolniuk, ami még nagyobb erőt ad nekik a valós élet küzdelmében. Állapotuk súlyosságától függően pár órát, vagy akár napokat is bent kell maradniuk a kemoterápia idejére – ismertették az onkológiai részlegen. A jövőben szorongásuk enyhítésére rendszeresen meg fogják kapni a játékot. A most odaajándékozott tévékészülékek is ezt a célt szolgálják. Mindemellett a kiterjesztett valóság kutatásának alapjaként is fog szolgálni. Segítségével azt fogják vizsgálni, hogy hogyan lehet mérsékelni a gyermekek kezelésének pszichológiai hatásait.

Lapunk kérdésére, hogy a vállalat dolgozói milyen önkéntes munkával támogatják a gyermekklinika mindennapját az adventi időszakban, a cégcsoport vezérigazgatója azt mondta, hogy a saját maguk által készített karácsonyi díszekkel dekorálták ki a Bókay és Tűzoltó utcai épületeket. „Ezzel kívántunk ünnepi hangulatot csempészni a kis betegek és a dolgozók mindennapjaiba"– érzékeltette Fekete Péter.

(Borítókép: Merkely Béla, Szabó Attila és Fekete Péter (b-j) a 4iG cégcsoport adományátadó rendezvényen 2023. december 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)