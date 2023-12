„Darálóasszony” és „az online világ Lenin-leánya” – váratlan összecsapás a magyar közéletben

Novák Előd felajánlotta egyévi képviselői jövedelmét társadalmi célokra, főként egy anyaotthon létrehozására. Dúró Dóra a Facebook-oldalán arról írt,

azt gondolná az ember, hogy ez tényleg az, amibe nem lehet belekötni, de a magyar online világ Lenin-leányának egy csúsztatásokkal teletűzdelt videóban természetesen még ez is sikerült. Pottyondy Edina ugyanis mindenen (is) gúnyolódik, miért maradna ki az a politikus, aki saját anyagi forrásaiból is áldoz a családi életforma népszerűsítésére, célul tűzi ki, hogy emeljük az anyák önbecsülését, és segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak. Bár még Pottyondy Edina is bevallja, hogy »jól hangzik elsőre«, de nem ismeri el a képviselő tettét, buzdítva akár a sokkal tehetősebb honanyákat és honatyákat a példa követésére. Hanem beleköt és gúnyolódik.

Pottyondy Edina úgy fogalmazott videójában, hogy

az anyaotthon alapítása egy meglepően normális cél az árja Addams Familytől, de az a jóemberkedő önelégültség, ahogy mindezt előadja, már-már bicskanyitogató. Ugyanis az anyaotthonba kényszerülő kismamák nem fogják »már-már áldottnak« érezni magukat, tekintve, hogy nem darálóasszony havi három misije várja őket otthon, hanem senki. Ne egy üres otthont képzelj el, Előd, hanem azt, hogy otthon, lakás nincs, nem várja őket. Az anyaotthon az utolsó védőháló a terhes nőnek, és a képviselő úr úgy lelkendezik, mint amikor doktor Krasznai átadja az új rózsadombi klinikáját, ahol már wellnessrészleg és Michelin-csillagos konyha is van.

Novák Előd kismama-szépségversenyre is felajánlott egymillió forintot. Pottyondy Edina ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Most már nem a demográfia doktor Krasznaija, hanem egyenesen a népességszaporulat Fásy Ádáma és Sarka Katája. Nem Novák az első perverz, akinek ez eszébe jutott, rendeznek bikiniversenyt is terhes nőknek, és külön kategóriát biztosítanak a felnőttfilmes oldalak azoknak, akik erre izgulnak”.

Dúró Dóra sajnálja, hogy Pottyondy Edina „a kismama-szépségverseny fotópályázatától két mondaton belül eljut a felnőttfilmekig és a perverzióig, de ennek az akciónak egész más üzenete van. Azt mutatja, hogy egy várandós nő is érezheti magát szépnek, vonzónak, de nem a »csajoskodás« miatt, hanem mert édesanya. És ez minden mást felülír. Ez a nőiség kiteljesedése. Az már csak hab a tortán, hogy Novák Előd nem beszélt 14 órás vajúdás utáni szelfizésről, a videóban – nyilván rosszindulatúan – mégis azt a látszatot kelti Pottyondy, mintha így lett volna. És talán az egész előadásának az a legalja, amikor kemoterápiásokhoz és demensekhez hasonlítja a kismamákat, megalázva így nemcsak a várandósokat, hanem a betegséggel küzdő embereket is. Túlment egy határon. Vagy inkább minden határon”.

A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője úgy vélekedett, hogy „Pottyondy Edina joggal és kellő erkölcsi alappal kritizálná Novák Előd felajánlását, ha többet tett volna ez ügyben nála. De azt a magam részéről kifejezetten alantasnak tartom, ha valaki csak bírálja a másikat, ám felmutatni vajmi keveset tud. Arról nem találtam ugyanis semmit, hogy Pottyondy mit tett eddig a nehéz helyzetbe került anyákért vagy gyermekekért. De nyugodtan kritizáljon, mi addig is dolgozunk tovább azért is, hogy a magyarság lélekszáma ne csökkenjen, mert számunkra a gyermek áldás, a kultúránk érték, amit meg kell óvnunk. Mert az előttünk itt élő magyarok is megóvták – nekünk”.

