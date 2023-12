Az Index Brüsszelből jelentette péntek reggel: az Európai Tanács ülésének első napján a blokk vezetői Ukrajna pénzügyi támogatásáról, valamint uniós csatlakozásáról is tárgyaltak. Mivel az utóbbit Orbán Viktoron kívül minden vezető támogatta, Olaf Scholz, a német kancellár arra kérte a magyar miniszterelnököt, inkább menjen, és igyon meg egy kávét a termen kívül. Így a magyar miniszterelnök ki is vonult a tárgyalásról.

Leo Varadkar ír miniszterelnök (taoiseach) szerint Orbán Viktor sokáig érvelt a csatlakozási tárgyalás megkezdése ellen, azonban nézetével egyedül maradt a 26 tagállammal szemben, ezért nem akarta akadályozni a döntést, és emiatt nem vétózott – Varadkar szerint ez egy tiszteletre méltó döntés volt a magyar kollégája részéről.

A belga miniszterelnök megbánta, hogy beszélt

Ugyanakkor Alexander De Croo belga miniszterelnök már nem így értékelte a helyzetet. De Croo elítélte a kivonulást, mondván valaki vagy vétózik, vagy nem, de ha részese egy döntésnek, „akkor utána befogja a száját” – utalva Orbán Viktor Facebookra feltöltött videójára.

Alexander De Croo belga miniszterelnök a nyers üzenetét gyorsan meg is bánta. Újságíróknak hozzátette: „Nem kellett volna ezt mondanom” – olvasható a Politicón.

A történteket Bayer Zsolt sem hagyta szó nélkül. A jobboldali, konzervatív publicista a saját blogján fejtette ki véleményét:

Ha kussolt volna a belga miniszterelnök, nem derült volna ki ilyen hamar, mekkora büdös nagy bunkó.

A kivonulás egyébként hatalmas visszhangot keltett idehaza, az ellenzéki pártok körében is. Mémek, de még Tiktok-videók is készültek arról, hogyan küldték ki a magyar kormányfőt „kávézni”. Természetesen Gyurcsány Ferenc is megszólalt: TikTok-oldalán megosztott videójában a közleménnyel egyező gondolatokat fogalmazott meg egy folyosón, egy csésze kávéval a kezében.

(Borítókép: Bayer Zsolt Tusnádfürdőn 2022. július 22-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)