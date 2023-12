Becslések szerint 2050-re már minden harmadik embernek lesz egy demens hozzátartozója. A növekvő tendencia már most komoly terhet ró a családokra, de a változó helyzetre az egészségügyi ellátórendszernek is fel kell készülnie. Biztató, hogy a szakemberek szerint a negatív folyamaton többféleképpen is lehet segíteni, az egyik eszköz lehet erre a mozgás- és táncterápia, amit közelebbről is megismertünk egy idősek otthonában.