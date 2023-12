Olyan hosszú hétvége jön 2024-ben, amit még sokáig fogunk emlegetni

A következő évben is több hosszú hétvégével számolhatunk, de már nem csak három- vagy négynapossal. 2024-ben hat napon át ünnepelhetünk karácsonykor.

2024 bővelkedni fog a hosszú hétvégékben, hol három, míg máskor akár négy napon át is élvezhetjük a szabad hétköznapokat. Jó lehet már előre felkészülni arra is, hogy mikor várhatóak tanítási szünetek az új esztendőben. Egyik ünnepnapunk se fog hétvégére esni, és a karácsonyi időszak is extrém hosszúra, hatnapos hétvégére fog rúgni.

A Geocompass táblázata szerint azonban így is elmaradunk a bolgár ünnepnapok számától, ott 17 különböző napon át kapnak pluszpihenőt, míg nálunk ez a szám 11. A sereghajtók a svédek 9 nappal.

Ünnepek és hosszú hétvégék

2024-ben a nemzeti ünnepeink hétköznapokra fognak esni, így míg március 15-e péntekre, addig augusztus 20. keddre, október 23. pedig szerdára esik. Ezzel az év első, háromnapos hosszú hétvégéje márciusban vár ránk.

Ekkor március 15-től egészen 17-ig lesz munkaszünet az országban. Később május 18. szombattól egészen 20-a hétfőig Pünkösd, majd november 1. péntektől 3-a vasárnapig mindenszentek miatt lesz egy-egy nappal hosszabb a hétvégénk. Ennyivel gazdálkodhattunk 2023-ban is.

Az államalapítás, azaz augusztus 20. esetében már négynapos hosszú hétvégével számolhatunk egészen augusztus 17. szombattól. Ahogy a húsvéti időszakban is, március 29. péntektől április 1-jéig, hétfőig tart majd az ünnepi időszak.

Kivételesen hosszúra nyúlik majd az újesztendőben a karácsonyi ünneplés, négy munkaszüneti napnak nézünk elébe, hiszen december 24. keddre, december 25. szerdára, december 26. csütörtökre, december 27. pedig péntekre esik. Ezzel maratoni, hatnapos hosszú hétvégével pihenhetünk majd az ünnepek alatt.

Áthelyezett pihenőnapok

Május 1-jén, ha szerencsések vagyunk, nem kell munkába állnunk, azonban néhány szabadnapért cserébe ezeken a kijelölt napokon kell ledolgoznunk a pihenőnapokat:

augusztus 3. szombat augusztus 19-ért cserébe,

december 7. szombat december 24-ért cserébe,

december 14. szombat december 27-ért cserébe.

Iskolai szünetek

Január 8-án befejeződik a téli szünet és visszatérhetnek az iskoláskorú gyerekek a tanintézményekbe, egészen a korábbinál hosszabb tavaszi szünetig. 2024-ben ugyanis március 28-tól április 8-ig maradhatnak majd otthon a nebulók, ezzel másfél hétnyi pihenőt kapnak a húsvéti ünnepekre.

A tavasz végeztével kezdődik az érettségi-időszak: május 6-tól egészen 27-ig írhatják majd a vizsga írásbeli részét, később június 17. és 28. között szóban felelnek majd a végzősök.

Az utolsó tanítási nap június 21-én, pénteken lesz. Az első tanítási nap időpontjáról és a későbbi szünetekről a nyár végén kerülhet ki hivatalos tájékoztatás.