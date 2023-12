Karácsonyi vásárban verhetetlenek vagyunk, árakban pedig utolértük Ausztriát

Zsinórban harmadszor, összesen pedig immár negyedik alkalommal nyerte el a Szent István téren rendezett Advent Bazilika az Európa legjobb karácsonyi vására címet egy online szavazás alapján. A hír hallattán mi is felkerekedtünk, hogy magunk járjunk utána annak, miért is számít közönségkedvencnek a budapesti vásár. Ha már ott voltunk, alaposabban szemügyre vettük az árakat is, hogy aztán átugorva a szomszédos Ausztriába, összehasonlíthassuk őket a bécsiekkel.