Karácsony Gergely a csőtörésről: Hónapok óta erről beszélek a kormánynak

Már ma estére helyreállhat Törökbálinton a vízszolgáltatás – jelentette be a település egyik önkormányzati képviselője. Időközben a főpolgármester is bejelentette, hogy Budapest is részt vesz a munkálatokban. Karácsony Gergely szerint ők már hónapokkal ezelőtt felhívták a figyelmet a problémára, ám elmondása szerint a kormány „csak ő szapulásával volt elfoglalva”.