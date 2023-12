Idea Intézet: idehaza sem népszerűek a politikusaink

Kevés érdemi változás történt a pártpreferenciákban. A 18 éven felüli szavazati joggal rendelkező állampolgárok 26 százaléka szavazna a Fidesz-KDNP-re egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson. Egyebek mellett ez derül ki Az Idea Intézet 2023. november 30. és december 13. között készített reprezentatív közvélemény-kutatásának eredményeiből.

Pártpreferenciák tekintetében a teljes, választókorú népesség körében nem történt változás, a biztos szavazó pártot választóknál két százalékpontos csökkenés regisztrálható (43 százalék).

Az Idea Intézet 2018 végén kezdődő méréseiben ez a kormányzópártnak mért legalacsonyabb érték. Egy évvel korábban – azaz 2022. decemberében – a Fidesz még 47 százalékon állt.

Fotó: Idea

Az ellenzéki oldalon a Demokratikus Koalícióra a teljes népesség 12, a biztos szavazó pártot választók 20 százaléka szavazna. A teljes népességben három további párt lépné át az öt százalékos parlamenti belépési küszöböt: a Mi Hazánk (6 százalék) és a Momentum Mozgalom, valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 5-5 százalékkal. Mindhárom pártnak a biztos szavazó pártot választók rétegében is stabilan megvan a parlamenti belépéshez szükséges támogatottsága.

Nem túl népszerűek a politikusok

Az Idea Intézet decemberi vizsgálata során arra is választ keresett, hogy mennyire népszerűek a kormánypártokat vezető miniszterelnökhöz képest más pártok vezető politikusai („szívesen látná-e őket fontos politikai szerepben, vagy sem”).

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált politikusok népszerűsége – ideértve Orbán Viktor miniszterelnökét is –

eléggé alacsony: egyik vizsgált politikusról sem mondható el, hogy az emberek többsége szívesen látja őket fontos politikai funkcióban.

Ezzel együtt Orbán Viktor népszerűsége a vizsgált politikusok mindegyikét felülmúlja, igaz a vélemények szélsőségesnek mondható mértékben változnak a politikai preferenciák függvényében.

Orbánt a felnőtt népesség tagjainak több, mint egyharmada (37 százaléka) látná szívesen (a jövőben is) fontos politikai szerepben. A pozitív véleményt képviselők jóval többen vannak, mint a Fidesz-KDNP jelenlegi támogatói (37 százalék vs. 26 százalék). Az ellenzéki politikusok közül Karácsony Gergely (29 százalék) és Dobrev Klára (26 százalék) tekinthető a legnépszerűbbnek.

A DK EP-képviselője a korábbi ellenzéki összefogás pártjainak hívei között egyértelműen a legnépszerűbb, a bizonytalanok között viszont a főpolgármester támogatottsága magasabb.

Fotó: Idea

Néhány héttel ezelőtt Donáth Anna, a Momentum vezető politikusa élesen bírálta a DK-t, illetve annak elnökét. A Momentum vezető politikusát jelenleg a felnőtt népesség 14 százaléka látná szívesen fontos politikai szerepben, ez lényegesen alacsonyabb Dobrev Klára támogatottságánál, és nem sokkal magasabb annál, mint amennyien Gyurcsány Ferencről vélekednek hasonlóan (12 százalék). Az eredmények azt mutatják, hogy Dobrev Klára megítélése jóval kedvezőbb Donáth Annáénál, az ellenzéki összefogás pártjainak támogatói között is (68 százalék vs. 23 százalék) és a bizonytalan szavazók között is (22 százalék vs.12 százalék).