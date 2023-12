„Bla-bla-bla” – ez a nagy csőtörésről a propagandamédia magyarázata Tüttő Kata szerint

Több agglomerációs települést is a vízhiány réme fenyegette, miután a napokban csőtörés keletkezett azon a vezetéken, amely Budapest–Csepel irányából az ivóvizet továbbítja az érdi tárolómedencébe, ahonnan Törökbálintot és Diósdot is ellátják. Erről fejtette ki véleményét – egy rövid TikTok videót közzé téve – Tüttő Kata, főpolgármester-helyettes. Egy 2019-es kampányra készült anyagot hozott vissza a jelenbe, amin Armin van Buuren - Blah Blah Blah című dalát tátogja. Most ezzel üzent a csőtörésben az állami felelősséget elhallgató, általa propagandamédiának nevezett sajtótermékeknek.

Emlékezetes, hogy a Magyar Nemzet az érdi polgármestert, Csőzik Lászlót hibáztatta az eset bekövetkeztéért, azt sejtetve, hogy ez összefüggésben lehetett azzal, hogy (15 éve) részt vett a Veolia nevű francia cég helyi vízellátásba történő bevonásával a magyar víziközmű-szolgálatás részleges privatizációjában.

Én hülye beleolvastam a napi propagandába, amiből megtudtam, hogy az érdi csőtörésért is Budapest a felelős (mellékesen, nem a Fővárosi Vízművek az ellátásért felelős), az Állam nem tehet semmiről, ááá, dehogy, ez a semmiért nem felelős kormány, aki egy évtizede szabályozással fojtogatja az ivóvíz ágazatot és arra kötelez minden vízszolgáltatót, hogy féláron adja a vizet az erőműveknek, ennek az árát fizetjük mindannyian...

– fogalmazott Tüttő Kata. Karácsony Gergely egyébként jelezte, hogy a Fővárosi Vízművek segített a hiba megoldásában. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapestet és az agglomerációt közösen kell fejleszteni és támogatni.

A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztjában arra az értesülésünkre is reflektált, hogy borulhat a főváros állammal kötött agglomerációs közlekedési megállapodása. Erről azt írta

a napi kártékonykodást is sikerült kipipálni, ha jól értem a főváros-agglomerációs közlekedési megállapodást is felrúgják, folytatják a budapestiek kifosztását.

A Fővárosi Vízművek feladatairól és mozgásteréről itt írtunk részletesebben.