A XII. kerületben Pokorni Zoltán polgármester LMP-s kihívót is kapott

Az LMP a párt egykori társelnökét, Kendernay Jánost indítja polgármester-jelöltként a Hegyvidéken – jelentette be Kanász-Nagy Máté frakcióvezető-helyettes.

A zöld közösség kiáll Kendernay János mellett, aki korábban az LMP szakszóvivője, társelnöke is volt, és jelenleg Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója – közölte Kanász-Nagy Máté, a párt parlamenti képviselője a XII. kerületi önkormányzat előtt. Hozzátette, a jelöltjük „ízig vérig lokálpatrióta, pacifista, állatbarát, valamint fontosnak tartja a nők és a fiatalok közéleti szerepvállalásának erősítését”.

Kendernay János arról beszélt az MTI tájékoztatása szerint, hogy a hegyvidéki közösségi tér nem lehet a „pártpolitikának a csatamezője”. A kerületben számos jó példa található, mint például a Zöld Iroda, ezeket szeretné megtartani, továbbvinni és támogatni.

A kerület gazdálkodása azonban nem fenntartható, mert évről évre ingatlaneladásokból próbálja megtartani a költségvetés egyensúlyát – szögezte le, hozzátéve, az üresen álló lakások hasznosításáról is világos döntést kell hozni.

Reményét fejezte ki, hogy ha a Déli pályaudvar területén rekreációs közpark létesül, akkor annak tervezésében a XII. kerület is részt vehet majd. A kerületben több, „alapvetően környezetromboló és pusztító” illegális kerékpáros ügyességi pálya is található – közölte, hozzátéve, bízik abban, hogy ha a közpark megépül, akkor azt a kerületi kerékpárosok is szívesen használják majd.

Az önkormányzatot 2006 óta fideszes polgármesterként vezető Pokorni Zoltán számos ellenfelet kapott:

A DK Élő Norbertet, a párt fővárosi képviselőjét

A Momentum Farkas Csaba volt rendőrt

A Magyar kétfarkú Kutya Párt Kovács Gergelyt, a párt társelnökét

Az LMP pedig Kendernay Jánost

indítaná a jövő évi önkormányzati választáson. Az ellenzéki párok között abban elvi egyetértés van, hogy a Fidesz jelöltjével szemben egy kihívót kell állítani az ellenzéki összefogás jegyében. Erről hivatalos megállapodás azonban csak a DK és az MSZP, illetve a DK és a Párbeszéd között köttetett.

Amennyiben nem sikerül az egyetlen kihívó személyéről megállapodni, előválasztásra kerülhet sor. Az ellenzéki koordinált indulás előkészítésében az MKKP nem vesz részt, de az együttműködésben az LMP részvétele is bizonytalan.