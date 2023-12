Elborította Magyarországot a hó, kiadták a riasztást

A havazás némileg meglepő lehetett, ugyanis a korábbi időjárás-előrejelzésekben legfeljebb arról lehetett olvasni, hogy csak az ország délnyugati területein eshet és hamar el is olvadhat a hó.

Ehhez képest szombaton jelentős hózápor érkezett Magyarország területének nagy részén. Az Időkép beszámolója szerint síkvidéken is jelentős mennyiségű hótakarót lehet látni, de a legvastagabb hótakaró természetesen a hegyekben tapasztalható.

A portál szombat kora délutáni adatai szerint

a legnagyobb hózápor a Bakonyban lehetett: Bakonybélnél 18 centiméteres hóvastagságot is észleltek a helyiek.

Azon a környéken 5–18 centiméter közt változó hórétegről és nehezen járható utakról számolt be egy olvasójuk. De például a Dobogókőnél is jelentős havazásról számoltak be.

Az OMSZ szinte mindenhol kiadta a riasztást

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szinte az összes vármegyére figyelmeztetést adott ki szombaton széllökés vagy eső/havazás miatt.

Részletes figyelmeztető előrejelzésükben azt írták, hogy az északnyugati szelet a déli órákig több helyen kísérhetik időnként viharos – általában 60-85, kevés helyen 85 km/h-t meghaladó széllökések, majd egy átmeneti szünet után késő délután az Észak-Dunántúlon helyenként újra előfordulhatnak hasonló erősségű lökések.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az esőből, havas esőből, havazásból összegyűlő napi csapadékösszeg az Észak-Dunántúlon nagyobb területen is elérheti a 20 mm-t, de elsősorban Győr-Moson-Sopron térségében a 30 mm-t is meghaladhatja. A Dunántúl délnyugati megyéit leszámítva délutánig alapvetően gyenge intenzitású havazás várható, amelyből jellemzően lepel – 3 cm vastagságú, gyorsan olvadásnak induló hóréteg képződhet. Délután észak, északnyugat felől intenzívebb csapadékrendszer érkezése valószínű, amelyből újabb havazás várható, és a Dunántúl délnyugati felét leszámítva többfelé is kifehéredhet a táj.

Nagyobb eséllyel a Dunántúl északkeleti részein és a főváros tágabb térségében 5 cm-t meghaladó lehet a frissen kialakuló hóréteg, míg a magasabban fekvő tájakon ez néhol elérheti, meghaladhatja az 5-10, néhol akár a 15 cm-t is

– írták az előrejelzésben, hozzátéve, hogy a hóréteg várhatóan olvadozni fog, de a magasabb részeken tartósabban meg is maradhat.

Éjszaka délnyugat felől enyhülni kezd az idő, és a csapadék intenzitása is csökken, ezért vasárnap a reggeli órákig – az Északi-középhegység magasabb térszíneinek kivételével – esőbe vált a csapadék halmazállapota – tették hozzá.

Vasárnapra vonatkozóan egyelőre azt írták, hogy a Dunántúli-középhegység keleti felében, valamint a főváros térségében az északnyugati szelet időnként 60-65 km/h-t elérő széllökések kísérhetik.

Vasúti sínekre dőlt egy fa a Bakonyban; a fővárosban csúszós utakra figyelmeztetnek

A délutáni órákban a Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület számolt be arról, hogy a Bakonyban, Porvacsesznek után kidőlt egy fa (amiben akár a havazás is szerepet játszhatott).

Eközben a BKK Info Facebook-oldalán arra figyelmeztettek, hogy a fővárosban az intenzív havazás miatt a magasabban fekvő területeken és a külső kerületekben több helyen kell csúszós, síkos szakaszokra számítani.

A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhászné, Gyermekvasút és a Budakeszi végállomások között nem közlekedik. Budakeszire a Széll Kálmán tértől a 140-es és a 140A autóbusszal Kelenföld vasútállomásig, onnan a sűrűbben közlekedő 188-as autóbusszal lehet eljutni. Budakeszin céljárat közlekedik a Honfoglalás sétány és a Tesco áruház között a Dózsa György tér érintésével.

A 65-ös autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Szépvölgyi köz, a Selyemakác utca és a Szépvölgyi dűlő megállót.

A 102-es autóbusz az Apor Vilmos tér és a Szendrő utca között nem közlekedik.

A 110-es és a 112-es autóbusz rövidítve közlekedik, nem érinti a Thomán István utca és az Apor Vilmos tér közötti megállókat.

A 21-es, a 129-es, a 210B, a 212-es és a 221-es autóbusz ismét a teljes vonalon közlekedik.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)