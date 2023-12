Novák Katalin havat lapátolt

„Fehér karácsony!!” – írta az államfő a poszthoz, amelyen mosolyogva takarította a havat.

Novák Katalin emellett szombaton megosztott egy karácsonyi zeneajánlót is, továbbá azt is közölte az oldalán, hogy december 24-én este 17.30-kor adásba kerül egy vele készült karácsonyi beszélgetés, amelyet a Facebookján is közvetíteni fog.

Továbbá posztolt egy összefoglaló videót is azokról a karácsonyi jótékonysági eseményekről, amelyeken részt vett.

A köztársasági elnök pár napja a kárpátaljai magyaroknak is üzent egy karácsonyi interjúban.