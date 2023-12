Karácsony, szilveszter: sört ide!

Halászlé, töltött káposzta, bejgli és zserbó. Egy kiadós karácsonyi menü után van mit leöblíteni a családi asztalnál, szilveszterkor pedig az éjféli koccintás előtt és után is, a virsli mellé különösen jóleshet egy pohár/korsó/üveg sör. De milyen is az igazi karácsonyi vagy szilveszteri íz? Mennyire van jelen a sör fogyasztása az ünnepi időszakban, és ez hogyan változott meg mostanra az elmúlt öt évhez képest? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt az Indexnek Bukovinszky Béla, a Szent András Sörfőzde ügyvezetője és Szilágyi Tamás, a Mad Scientist ügyvezető társtulajdonosa.

„A karácsonyi, év végi ünnepi szezon hagyományosan a magasabb italfogyasztásról szól, így a sörfogyasztásra is jótékony hatással van – nyilatkozta Bukovinszky Béla. – Sőt, az utóbbi években látványosan megnőtt a sörcsomagok, díszdobozos különlegességek ajándékozása is, ami néhány éve még ismeretlen volt. Természetesen nem éri el a nyári csúcsokat, de a december még az őszi hónapokhoz képest is erősebb szokott lenni” – tette hozzá a Szent András Sörfőzde ügyvezetője.

„A mi esetünkben a sörfogyasztáson belül az úgynevezett szuperprémium-szegmens az, amire rálátásunk van. Ennek érdekes módon továbbra is a középosztály és nem pedig a felső osztály a fő rajongótábora. Sokak szeretett hobbija lett megkóstolni pár különlegesebb sört” – számolt be lapunknak a Mad Scientist ügyvezető társtulajdonosa.

Évről évre azt tapasztalják, elég különlegesek a söreik ahhoz, hogy akár karácsonyi ajándékként is funkcionáljanak, a fogyasztóik pedig nagyon örülnek annak, ha ilyenkor összeállítanak nekik pár ünnepi sörcsomagot. „Eloszlásban ez azt jelenti, hogy a direkt értékesítés sokkal inkább előtérbe kerül, és közvetlenül küldjük az embereknek a söröket dobozokban. Szerintem ebben az is közrejátszik, hogy drágultak a termékek idén, és közvetlenül a gyártótól vásárolni a legolcsóbb opció” – fejtette ki Szilágyi Tamás.

Minőségi sör a különleges élményért

A karácsonyi szezon alatt fogyasztott sörtípusok országonként térnek el, mutatott rá Bukovinszky Béla: „A német, cseh, belga kultúrában az ünnep elengedhetetlen része maga a sör is, azonban érthetően más-más fajtákat fogyasztanak ilyenkor, mint nyáron.” Úgy látja, hogy a hazai sörkultúra fejlődésével egyre inkább teret követel magának a minőségi sör is az ünnepi asztalokon, „hiszen már az ilyenkor szokásos ételek és sütemények mellé is jól párosítható típusok érhetőek el a hazai kisüzemek, így a Szent András termékei közül is”.

Szilágyi Tamás szerint sokan váltják le az olcsóbb pezsgőket sörre, mert különlegesebb élmény ezzel koccintani.

Az elmúlt öt évben a karácsonyi időszakban történő direkt értékesítés folyamatosan nő, ami szerintem azért lehet, mert megjelent a kultúrában ez a »felbontok valami különleges sört« otthoni élmény

– magyarázta lapunknak.

Azt azonban megjegyezte, hogy valószínűleg továbbra is inkább boros ország vagyunk, de ez szerinte teljesen rendben van. „Nagyszerűek a hazai borok. Ha a prémiumborok átlagát vetjük össze a prémiumsörök átlagával, akkor világviszonylatban előrébb jár Magyarország az előbbi esetében” – mondta a Mad Scientist ügyvezető társtulajdonosa.

Úgy véli, hogy az év végi időszakban kerülnek elő a szekrényből és a kamrából azok az italok, amiket az emberek különlegesebb alkalomra tartogatnak.

Nekünk vannak nagy üveges, két évnél is hosszabb ideig készülő erős söreink, és ebben az időszakban rengeteg képet kapunk a fogyasztóinktól, hogy »na, most bontottuk meg«

– mesélte Szilágyi Tamás.

A visszajelzések inspirálnak, feszegetni kell a határokat

Kérdésünkre válaszolva Bukovinszky Béla elmagyarázta, hogy a német, belga és cseh sörkultúrában az ünnepi-karácsonyi söröket magasabb alkoholfok és maradékcukrok jellemzik, továbbá sötétebb malátákat, esetenként fűszereket használnak.

A karácsonyi söröknél is gyakori lett azonban – ami a kraft/kézműves/kisüzemi sörkultúrára amúgy is jellemző –, hogy új ízekkel, eljárásokkal, fűszerekkel és gyümölcsökkel operálnak a sörfőzdék ilyenkor is

– jegyezte meg.

Az idén harmincéves Szent András Sörfőzde négy ikonikus karácsonyi ízt főzött újra, melyek az elmúlt tíz év legnépszerűbbjei voltak: egy lucfenyősört borókával, egy imperial stoutot füstölt szilvával, egy őszibarackos black IPA-t és egy mézeskalácsos belga ale-t. 2013 óta minden évben Esthajnal néven készítik el az aktuális karácsonyi sörüket. A sorozat darabjai minden évben ezen a néven, de évről évre más ízvilággal készülnek.

Bukovinszky Béla szerint összességében elmondható, hogy nincs kifejezetten ünnepi íz, mert ez sokban függ az ételpárosításoktól és a közízléstől is. „Utóbbiban még van mit fejlődni a sörkultúra terén idehaza” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy van-e olyan íz, amit kifejezetten az ünnepi, illetve a téli időszakban keresnek a fogyasztók, Szilágyi Tamás azt válaszolta: szerinte van olyan sör, amit egy ünnepi vacsora mellé szívesen fogyaszt az ember, de ahhoz, hogy valami ajándék legyen, ennél különlegesebbre van szükség. „Mármint mégsem adhat az ember egy becsomagolt nagyüzemi lagert ajándékba a szeretteinek. Az talán egy picit fura. Én azt látom, hogy a hosszabb érlelésű, limitált tételek szép palackban és érdekes történettel azok, amikre ilyenkor vevők az emberek” – vélekedett a Mad Scientist ügyvezető társtulajdonosa.

Azt is megkérdeztük, hogy a gyártó alakítja-e az ízlést a kínálat bővítésével, vagy csak reagál a fogyasztói szokásokra és elvárásokra.

Szerintem is-is. Aki nem figyel oda a fogyasztóira, az szerintem nagyon nehezen tud széles körben sikeresen működni. Demokrácia van, és az emberek azzal szavaznak, hogy mit fogyasztanak szívesen. Ezzel szemben azért igyekszünk új dolgokat is prezentálni, hátha tudunk valami olyat mutatni, amiről eddig nem is gondolta volna valaki azt, hogy szeretni fogja. Néha ez nem sikerül, de van olyan, hogy beletrafálunk, és az igazán nagy sztorik akkor születnek, amikor átlépjük a határainkat

– válaszolta Szilágyi Tamás.

Bukovinszky Béla szerint egyfelől maguk a gyártók is alakítják az ízlést, de sokan a hagyományok okán a tradicionális téli fajtákat főzik az év végi időszakban is.

Természetesen a fogyasztók is alakíthatják az aktualitásokat, mert – ahogy a Szent András Sörfőzdénél is – örömmel vesszük a visszajelzéseket, amelyek új ízeket, típusokat inspirálhatnak a jövőben. Erre a célra több kraftfőzde is létrehozott Facebook-csoportot, mi a TesztAndrás Klubban várjuk a fogyasztói visszajelzéseket

– mondta a Szent András Sörfőzde ügyvezetője.

Keressük a különlegességeket

Hogy mi kerülhet a karácsonyfa alá vagy az ünnepi asztalra? A fa alá elsősorban különlegességek kerülnek, amelyek önálló ajándékként is kellően érdekesek vagy értékesek is. „Ilyenkor különféle díszdobozos, évjáratos vagy fahordós érlelésű különlegességeket vásárolnak leginkább. Az ünnepi menünél a nehezebb ételek mellé magasabb alkoholfokú, testesebb söröket választanak, itt is megvannak az étel- és sörpárosítások szabályai, hasonlóan, mint a boroknál” – hívta fel a figyelmet Bukovinszky Béla.

A Mad Scientist ügyvezető társtulajdonosának két favoritja van az év végére:

Egy kevert fermentációval készült gyümölcsös mézsör. „Ezek nagyon hosszú ideig készülnek, és nagyon limitáltak, tehát le kell rájuk csapni az év során, hogy ilyenkor fel lehessen bontani.” A másik a Barrel Project sorozatuk bármelyik tétele. „Ezek spirit hordóban érlelt erős, sötét sörök, és a hatalmas igény meg a limitált darabszám miatt egyfajta lottórendszeren keresztül tudják az emberek megnyerni a lehetőséget arra, hogy vehessenek maguknak egy palackot.”

Szilágyi Tamás szerint mindkettő hatalmas ízélmény, és talán túlságosan is különleges ahhoz, hogy az ember ne ossza meg másokkal, ezért tartogatják őket általában az ünnepi pillanatokra. Azt is megjegyezte: ha valaki sört szeretne az ünnepekre, kérdezze meg a sörfőzdét, melyik a legkülönlegesebb tétele, és próbálja ki azt, amikor eljött hozzá a pillanat; emellett érdemes betárazni a kedvenc klasszikusokból a vacsorához és a társasjátékozáshoz.

(Borítókép: Németh Emília / Index)