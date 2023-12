Karácsonyi ajándékokat kaptak a Fővárosi Állatkert lakói

A Fővárosi Állat és Növénykert gorillája, Indigó december 23-án lett 6 éves, születésnapjára narancsokkal díszített fenyőt és tortát is kapott gondozóitól. A többi lakó is karácsonyi ajándékot kapott.

A szülinapos gorilla nevét 2019-ben kapta közönségszavazat alapján három hónapos korában. N’yaoundának, az anyaállatnak ő a második kölyke, és sorrendben az ötödik olyan kisgorilla, aki a Fővárosi Állatkertben született.

A szomszédban lakó gorillák is részt vettek az ünnepségen, a többi állat is kapott ajándékot, igaz már karácsonyra – számolt be az RTL. A jaguárokhoz tett díszes doboz csirkehússal volt tele, a bivalyokhoz pedig fenyőfáét tettek, amit vígan legeltek.

Állatkertünk lakói a maguk módján karácsonyoznak. Nekik a fenyőfa nem annyira az ünnep jelképe, hanem játéklehetőség, esetleg ennivaló: olyasmi, amit a szórakoztatásukra, környezetgazdagítás céljából adunk nekik

– ismertetik az állatkert honlapján még egy korábbi, tavalyi bejegyzésben.

Akkor szintén közzétette egy karácsonyi videót, és azt írták, hogy a bivalyok mellett az elefántok is kapnak ilyenkor örökzöldet játéknak.