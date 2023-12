Márki-Zay Péter: Gondoljunk azokra, akiket a háborúk miatt sok szenvedés ér

„Ezt az ünnepet most használjuk ki arra is, hogy gondoljunk azokra is, akik nem tudnak szeretetben ünnepelni. Azokra, akik egyedül vannak. Akiknek nincs kivel megosztani a karácsonyi ételt” – fogalmazott a Facebookra feltöltött karácsonyi köszöntőjében Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke, a 2022-es választásokon az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Gondoljunk azokra, akiket a háborúk miatt sok szenvedés ér. Akiket esetleg háborúba küldtek, külföldre küldtek háborúzni. Gondoljunk azokra is, akik mostanában elveszítették szerettüket. Én most különösképpen hadd gondoljak tiszteletbeli testvérvárosunkra, Székelyudvarhelyre. Annak polgármesterére és polgáraira, akik egy diákotthon összeomlása miatt elveszítették gyermekeiket, vagy aggódnak felépülésükért

– fogalmazott.

Ha csak felveszik a telefont, ha csak egy simítást adnak, ha csak egy szem szaloncukrot adnak egy-egy olyan embernek, aki most magányos, annak be tudják aranyozni a szentestéjét – mondta.

Legyenek önök is Jézus Krisztus mások számára. Azt a szeretetet, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk, azt önök továbbadhatják más emberek számára. Ehhez nem kell pénz, hatalom, tudás

– fogalmazott a politikus.