Minden megváltozik a boltokban: muszáj lesz figyelni, különben a pénztárcánk bánja

2024. január 1-től hatályba lépnek azok a jogszabályi rendelkezések, amelyek mostantól szabályozzák a különféle üdítő- és szeszesital-féleségek csomagolásának – műanyag, fém-, üvegpalackoknak – a kötelező visszaváltását az üzletekben – fogalmazott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Az új előírások azonban csak azokra az italféleségekre vonatkoznak, melyeken a gyártó ezt feltünteti a csomagoláson, palackokon.

Ezek a palackok a jövő év első fél éve alatt fokozatosan jelennek meg majd az üzletek polcain. A cél, hogy minél több palackot visszavigyenek a vásárlók a boltokba, a hatékony hulladékgazdálkodás érdekében.

„Az államnak sokkal olcsóbb az új rendszer, hiszen eddig csak vesztesége volt a hulladékgazdálkodás működtetéséből” – mondta az Index megkeresésére még november elején Pethő Zsolt, a MOHU vezérigazgatója, aki arra is kitért, olyan rendszert építenek, amely a lehető legjobban használja az ország évi 4-5 millió tonna települési szilárd hulladékát.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség ismertetése szerint a visszaváltási rendszer lényege, hogy az egyébként a gyártó üzemekben újra nem tölthető, ezért csak egyszer használatos – más néven egyutas – italospalackok értékesítésekor, ha a gyártó ezt már feltüntette a csomagoláson,

a kereskedők kötelesek 50 forint visszaváltási díjat felszámolni a vásárlóknak az értékesítéskor.

Ezt a visszaváltási díjat a vásárló visszakaphatja egy levásárolható utalvány formájában, ha visszaviszi az italospalackot az üzletbe. Dönthet majd azonban úgy is a vásárló, hogy az utalványt a pénztáraknál pénzre váltja.

A visszaváltás a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletekben lesz kötelező.

Más, italt értékesítő árusítóhelyen nincs ilyen kötelezettség, ugyanakkor önként bármelyik üzlet csatlakozhat.

Ezekben az üzletekben a visszaváltást egy automata berendezés végzi, mely megfelelő módon ellenőrzi, hogy a bedobott palack visszaváltható-e, megfelelő-e a címkézése, nem sérült-e a palack. 1500 szuper- és hipermarket előtt fognak a jövő évtől ilyen automatát telepíteni.

„A 200 négyzetméter alatti boltok esetében ugyanakkor gazdaságosabb a kézi visszaváltás, majd a hulladék mobil begyűjtése” – mondta korábban Szabó Szilvia, a MOHU Gyártói Felelősségi Rendszerek vezetője.

A vásárló az üzletbe visszavitt üres italcsomagolást a visszaváltó automatába dobhatja bele. Ezek az automaták az italcsomagolás ellenőrzését követően azonnal adnak a vásárlónak egy levásárolható vásárlási utalványt,

aminek értéke a visszaváltási díjjal azonos, 50 forint csomagolásonként.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség emlékeztetett: később lehetőség lesz arra, hogy egy applikáció segítségével felhasználói fiókban megadott bakszámlaszámra utalják az 50 forint visszaváltási díjat.

A tervek része az is, hogy lehetőség lesz jótékony célra felajánlani az összeget a visszaváltó automata kommunikációs paneljén – írta az OKSZ a közleményében.

Az italcsomagolásnak sértetlennek kell lennie

A nem visszaváltható palackokat – amiken nincs rajta a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, logó, címke – tilos az automatákba dobni, mert meghibásodást, károkat is okozhatnak.

Nem lehet visszaváltani a 0,1 liternél kisebb és a 3 liternél nagyobb palackokat sem. Az automata meghibásodása esetén a javítás időtartama alatt kézi visszaváltással adhatja vissza a palackokat a vásárló.

Az úgynevezett többutas, újratölthető palackokat sem szabad az automatákba beledobni (amikor betétdíjat kell fizetnie a vásárlónak), ezeket a megszokott módon kell az üzletekbe visszajuttatni és átadni.

Fontos kiemelni, hogy lesz átmeneti időszak is: az üzletekben egyidejűleg lehet visszaváltható és nem visszaváltható palack. 2024 januárjától június 30-ig bezárólag egy átmeneti időszak is lesz. Az átmeneti időszakban a gyártók még átadhatnak a kereskedőknek régi, nem visszaváltható csomagolású italféleségeket is.

Utána viszont már csak a visszaváltás lehetőségét feltüntető címkézéssel szállíthatnak árut.

Az üzleteknek értékesíteniük kell a korábban gyártott és a visszaváltási díj feltüntetése nélkül csomagolt italféleségeket is, melyek megtalálhatók lesznek az árusítóhelyek polcain 2024 januárját követően is, egészen addig, ameddig el nem adják, akár a féléves türelmi időszakon túl is. Így a vásárló majd egy ideig még megtalálhatja az üzletekben a régi és az új csomagolású italféleségeket egyaránt.

Az is fontos, hogy figyelni kell a visszaváltást jelző feliratot és az italcsomagolásnak sértetlennek kell lennie. A vásárlóknak ügyelniük kell: visszaváltási díjat csak olyan ital megvásárlásakor kötelesek fizetni, amelynek a csomagolásán feltüntette a gyártó a visszaváltás lehetőségét, ennek módja, megjelenése egységes lesz minden palackon. A vásárló csak ezeket a palackokat viheti vissza az üzletbe visszaváltási díjért cserébe.

Vigyázni kell arra is, hogy ha a vásárló olyan italt vásárol, melyen nincs feltüntetve a visszaváltás lehetősége és a visszaváltási díj mértéke, akkor nem kell az 50 forint visszaváltási díjat megfizetnie. Ebben az esetben viszont nem is tudja a palackot visszavinni az üzletbe és a visszaváltó automatába bedobni.

Végezetül: a visszaváltási díjat minden olyan palack után fizetni kell bármely értékesítőhelyen, melyen a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, címke rajta van. A visszaváltási díj összegét a fogyasztói ár mellett kötelező feltüntetni.

Az értékesítőhelyeknek az italokat kínáló polcokon, feliratokon, szórólapokon, reklámokban is kötelező lesz feltüntetni a fogyasztói ár mellett az 50 forint visszaváltási díj összegét is, de természetesen a nyugtán is szerepelnie kell ennek.

„Számítani kell ugyanakkor arra is, hogy az automata visszaváltó berendezések telepítése nem zárható le ez év végéig minden üzletben (a berendezéseket szállító cégek korlátozott gyártási és üzembe helyezési lehetőségei miatt), ugyanakkor a gyártók is csak a 2024. január elsejei hatálybalépést követően, hónapokkal később kezdik szállítani a visszaváltás lehetőségét jelző felirattal, címkézéssel a különféle italokat” – zárja közleményét az Országos Kereskedelmi Szövetség.

