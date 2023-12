Megszűnik, pontosabban nem hosszabbítják meg a 2023. december 31-én lejáró szerződéssel létrejött, úgynevezett hibrid modellt a HÉV-vonalak és járatok, illetve az agglomerációs buszjáratok üzemeltetését illetően – írtuk korábbi cikkünkben. Ez alapján a jövőben – 2024 márciusától – csak a MÁV vagy a Volán által értékesített jegyekkel vagy bérletekkel lehetett volna használni a vonatokat, héveket és a buszokat Budapesten és az agglomerációban.

A Budapesti Közlekedési Központ közleményében arra emlékeztettek, hogy „a HÉV és az agglomerációs »kék« buszjáratok működtetésével kapcsolatban még 2016-ban egy bonyolult, sok szerződésből álló megállapodáscsomagot kötött Budapest Főváros Önkormányzata és a Közlekedési Minisztérium. Ezek a megállapodások 2023. december 31-én lejárnak, ami azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy január 1-jén megszűnik a jelenlegi áttekinthető és egységes tarifarendszer, valamint nélkülözniük kell az utasoknak az eddigiekben a BKK által nyújtott magas színvonalú szolgáltatásokat (például utastájékoztatást, jegyértékesítést, járműpótlást) az agglomerációs vonalakon”.

A BKK bejelentése szerint a MÁV-HÉV-vel és a Volánbusszal megkötött, áthidaló megállapodás lehetővé teszi a jelenlegi szolgáltatások fenntartását, illetve elszámolását, egyúttal érvényben tartja a jelenlegi tarifákat és bevételi elszámolásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2024. január 1-jétől

fennmarad az egységes tarifarendszer, vagyis megmarad a Budapest-bérlet elfogadása az agglomerációs vonalakon a főváros közigazgatási határán belül;

a BKK változatlanul ellátja az egységes forgalomfelügyeleti és utastájékoztatási feladatokat a HÉV-járatokon és a Volánbusz agglomerációs, úgynevezett „kék” autóbuszain;

a BKK biztosítja az optimális megoldást ezeken a vonalakon az esetleges forgalmi zavarokra;

a FUTÁR-rendszerben továbbra is megjelennek a környéki járatok, így az utasok a jelenleg rendelkezésre álló felületeken (például a BudapestGO applikációban) továbbra is percre pontosan megtervezhetik az utazásukat;

a BKK az értékesítési csatornáin (a jegy- és bérletautomatákból, illetve a BudapestGO alkalmazásban) változatlanul lehetővé teszi a jegyvásárlást a HÉV-ekre és az agglomerációs „kék” buszokra is.

A közleményben rögzítették azt is, a hatályos jogszabályok szerint a felek ezt az áthidaló megoldást addig tarthatják fenn, amíg a közszolgáltatókra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt a BKK által nyújtott egyes szolgáltatások értéke el nem éri. Az áthidaló megoldás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy „január 1-jétől – remélhetőleg a helyzet tartós rendezéséig – az utasok továbbra is a megszokott színvonalú és árú közösségi közlekedési szolgáltatásokat vehessék igénybe”.

Karácsony Gergely: Amíg nem jön egy újabb idióta javaslat...

A főpolgármester is közzétette Facebook-oldalán, hogy „a BKK - Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV-HÉV és a Volánbusz megállapodott, hogy a BKK továbbra is biztosítja a HÉV és az agglomerációs »kék« buszok működtetésével kapcsolatos szolgáltatásait, így továbbra is érvényes marad a Budapest-bérlet a városhatáron belül a MÁV, a HÉV és a Volánbusz járatain is”.

Mindaddig, amíg nem jön egy újabb idióta javaslat a kormányoldal részéről...

– jegyezte meg Karácsony Gergely.