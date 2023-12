Bajánál ma tetőzött a Duna, derékig ér a víz az egyik utcában

„Ma tetőzött a Duna 819 cm-rel. Lassú apadásra számíthatunk...” – számolt be Facebook-oldalán Nyirati Klára bajai polgármester.

Nyirati Klára mindenkit arra kért, hogy most „csak messziről »csodálja« a megáradt folyót, mert a víz által kimosott emésztők tartalma és az egyéb hordalékok fertőzést okozhatnak, a sodrás pedig helyenként veszélyes mértékű. A közterület-felügyelők és a polgárőrök nem engednek be senkit az elöntött területre, aki nem rendelkezik ott ingatlannal”.

A polgármester kitért arra is, hogy „Dunafürdőn élő kedves barátom, Allaga Antal (akit 50. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntök ezúton is) megmutatta nekem, milyen a lakóhelye most csónakból. Van, ahol »csak« 60-70 cm-es a víz, máshol pedig 2 m-es! A másik képen látható, integető férfi éppen macskát ment, ezért áll a combig érő hideg vízben”.

Nyirati Klára leszögezte, „az apadás után az önkormányzat segíteni fog az itt élőknek a fertőtlenítésben, a takarításban és a terhek közös viselésében”.