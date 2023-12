Csobbanna egyet újév napján a jéghideg Balatonban? Lehet, de nem mindegy, hogyan

Újév napján az ország több pontján is várják szabadtéri csobbanásra a fürdőzni vágyókat, azonban a 3–4 fokos vízben könnyen bajba is kerülhetünk, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szerint. Arra figyelmeztetnek, hogy csak a magas szintű egészségügyi ellátást biztosító partszakaszokon érdemes fürdőzni január elsején.

Január elsején ismét biztonságos körülmények között lehet megmártózni a Balatonban Szigligeten, hiszen a vízimentők a vízben, a mentőkocsik pedig a parton biztosítják, hogy mindenki megfelelő segítséget kapjon, aki esetleg bajba kerül a 3–4 fokos vízben – írja a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Ahhoz, hogy január elsején kora délután megmártózhassunk a Balatonban a szigligeti községi strandon, át kell mennünk egy, a helyszínen végzett orvosi vizsgálaton. A vízimentők a vízben állva figyelik a megmártózókat, és egyben jelzik is, hogy meddig szabad bemenni a vízbe. A parton, az esetkocsikban egészségügyi személyzet biztosít ellátást azoknak, akik esetleg arra szorulnak.

Újév napján többfelé szerveznek hasonló fürdőzést, a szakszolgálat azonban arra figyelmeztet, hogy csak olyan rendezvényen szabad részt venni, ahol magas szintű egészségügyi ellátást biztosítanak a parton, valamint képzett és gyakorlott vízimentők (például a helyi partiőrség) biztosítják a rendezvényt.

Egy izomgörcs is végződhet fulladással még sekély vízben is, ha nincs megfelelően képzett vízimentő a közelben

– írják közleményükben a vízimentők.

Tapasztalataik szerint néhány fokos vízben bárki bajba kerülhet, jó egészségi állapotban lévők is, pláne, ha megvárták az éjfélt (vagy a hajnalt) a lefekvéssel, és még alkoholt is fogyasztottak. Debreceni Katalin, a szakszolgálat orvosigazgatója arra kér minden résztvevőt, hogy ha azt veszik észre, hogy az ízületeik mozgása beszűkül, a mozgásuk vagy a gondolkodásuk lassul, azonnal menjenek ki a partra, majd pedig meleg helyre, továbbá megtörölközés és felöltözés után is maradjanak fűtött helyen bő folyadékfogyasztás mellett megmelegedni.