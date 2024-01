Halálos baleset történt Tolna vármegyében

Karambolozott két autó Kéty közelében, a 65-ös főút 17-es és 18-as kilométerszelvénye között – írja honlapján a Katasztrófavédelem.

A járművekbe összesen három ember szorult be, akiket a tűzoltók kiszabadítottak, majd átadtak a mentőknek. A műszaki mentéshez a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes útlezárás van érvényben – közölte a police.hu.

A forgalmat a teveli elágazóban, valamint Zomba központjában tereli a rendőrség.