Lázár János odaszúrt Novák Katalinnak, majd meghallgatást kért az Alkotmánybíróságtól

„Ha lehetőséget kapok rá, személyesen szeretném megvédeni a kastélytörvényt az Alkotmánybíróságon” – ezzel a felütéssel tett közzé bejegyzést közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Mint írja, minisztériuma kidolgozott egy törvényt, amely képes ellenőrzött módon bevonni a magántőkét a kiemelt műemlékek megőrzésébe és fenntartásába, az állam ugyanis egyedül nem bírja sem felújítani, sem fenntartani ezt az értékes örökséget.

Márpedig a közpénzek elherdálása az is, ha valamit milliárdokból felújítunk, aztán hagyunk lassan újra tönkremenni. Ezt a gyakorlatot nem szabad folytatni. Ha azonban lehetővé tesszük, hogy egyes nagyvállalatok, felelős szervezetek, önkormányzatok vagy egyházak örökbe fogadhassanak egy-egy ilyen műemléket, akkor a nemzeti örökségünket is megőrizzük, és még közpénzt is megtakarítunk