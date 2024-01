Száguldozó Ferrarit kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

A rendőrök is nehezen hittek a szemüknek, mikor egy elképesztő sebességgel száguldó Ferrarit kapcsoltak le sebességhatár-átlépésért, ráadásul ugyanaznap kétszer is.

Két alkalommal is lekapcsolták a nógrádi rendőrök ugyanazt a Ferrarit. Január 4-én a 21-es főúton, ahol a megengedett 110 kilométer per óra helyett 226 kilométer per órával száguldott. Ekkor a gyorshajtásért 390 ezer forintos büntetést varrtak a sofőr nyakába.

Másodjára pedig ugyanazon a napon, a délutáni órákban kapták el a kocsit, amit ekkor már egy másik sofőr vezetett, és a megengedett 50 kilométer per órás sebesség helyett 79 kilométer per órával ment – írja a rendőrség oldala.

Ez alkalommal a sofőr egy „csekély”, 58 500 forintos büntetést kapott, és négy szabálysértési pontban találták bűnösnek.