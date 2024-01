Méltatlan körülményekről számoltak be a Budapestre vezényelt vidéki mentők

Mint arról korábban az Index is beszámolt, január elején kiszivárgott egy vezető mentőtiszt levele, amelyben arról ír, hogy „bármelyik mentőegység bármikor távolabbi területre, leginkább Budapestre vezényelhető”.

Egy név nélkül nyilatkozó vidéki mentődolgozó akkor elmondta, előfordul, hogy naponta húsz autót rendelnek a fővárosba, akár egészen távoli helyekről is, például Pécsről vagy Szombathelyről. Most azonban az is kiderült, hogy ezeknek az átvezényelt vidéki mentőknek méltatlan körülmények között kell dolgozniuk Budapesten.

Az RTL Híradónak egy vidéki mentő arról írt, hogy amikor Budapestre vezénylik szolgálatra „nincs lehetőségünk meleg étkezésre, kórházi közvécékben kell elintéznünk szükségleteinket”. Majd úgy folytatta, hogy „hőségriadó alatt nincs hideg, télen nincs meleg védőitalunk”.

A vidéki mentő azt is elárulta, hogy mindössze 20 perc munkaközi szünetet kapnak, miközben általában 15-18 órát dolgoznak, emiatt pedig

annyira fáradtak, hogy a hazafelé vezető 150 kilométeres úton félig leengedett ablakkal mennek az autópályán a hidegben, vagy a rádiót hangosítják fel maximumra, hogy ne aludjanak el.

Hozzátette, hogy szerinte ez önmagukra és a betegekre nézve is veszélyt jelent.

Egy másik vidéki mentődolgozó a csatornának azt mondta, „hacsak nem kéred ki a 20 percedet, akkor egész nap vagy autóban, a címen vagy, esetleg a kórházban, tehát nincs megállás, folyamatosan dolgozol”.

A vidéki mentő azt is elmondta, hogy egy 12 órás fővárosi szolgálatban csak egyszer kérhetnek 20 perc szünetet, míg a 24 órás szolgálatban háromszor. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint ennél több szünet járna.

A Munka törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy 20 perc a munkaközi szünet, amit ki kell adni. Kilenc órán felüli munkavégzés esetében pedig további 25 perc munkaközi szünetet kell kiadni, ez összesen 45 perc lenne

– mondta Lengyel Tibor, a szövetség elnöke, aki méltatlannak tartja, hogy a mentőknek még átöltözni sincs lehetőségük. Így ha a betegek ápolása közben beszennyeződik a ruhájuk, azt nem tudják lecserélni, csak letörölgetik, és így mennek tovább dolgozni.

A szakszervezet úgy véli, átvezényléskor a budapesti állomásokon kellene étkezési és pihenési lehetőséget biztosítani a vidéki mentőknek.

Az Országos Mentőszolgálat a csatorna ezzel kapcsolatos megkeresésére közölte, hogy „a vidéki mentőegységek egy-egy meghatározott budapesti mentőállomáson váltanak, itt étkezhetnek, használhatják a közösségi tereket, mosdókat”.

Valamint hozzátették, hogy az átvezényelt dolgozók is ugyanannyi időt töltenek el munkával és pihenéssel, étkezéssel, mint a budapesti állományba tartozó bajtársaik.