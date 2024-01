Vörös festékkel akciózó polgármesterjelöltet indít a Momentum Rákosmentén

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnök-frakcióvezetője jelentette be, hogy a Momentum Gergely Bálintot indítja polgármesterjelöltnek az önkormányzati választásokon Rákosmentén. Gelencsér szerint pártja ország- és Európa-szerte, az önkormányzatokban és az Európai Parlamentben egyaránt azon dolgozik, hogy igazságos, emberközpontú és zöld Magyarországot építsen, a Holnap Magyarországát.

Magyarország és Rákosmente is rossz kezekben van. A rossz kormányzással a magyar gazdaságot a kormány meggyengítette és kiszolgáltatottá tette. A hatalom maga és az emberek közé kordont vont, és a magyar és magyar közé is mély árkokat ásott. 13 évnyi rossz fideszes kormányzás után egyértelmű, hogy az országnak és a XVII. kerületnek is változásra van szüksége