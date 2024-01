Remek kocsit kapott ajándékba Orbán Erdogantól, de nem biztos, hogy sokáig örülhet neki

Orbán Viktor decemberben kapott a diplomáciában is különlegesnek számító ajándékot. Erdogan török elnök egy elektromos autóval lepte meg a kormányfőt. Felmerül a kérdés: megtartja-e a járgányt a miniszterelnök, vagy egyáltalán megtarthatja-e? Az Indexnek nyilatkozó szakértő szerint valóban merőben szokatlan egy ilyen ajándék, és feltehetően nem is sokáig marad a kormányfő birtokában.

Diplomáciában gyakori az ajándékozás, azonban többnyire olyan tárgyakkal lepik meg egymást a politikusok, amelyek egyszerűbben kezelhetőek: általában könyvekkel, műtárgyakkal, plakettekkel, esetleg – sportkedvelők lévén – aláírt nemzeti mezekkel ajándékozzák meg kollégáikat, amelyek jól mutatnak az irodában/vitrinekben kihelyezve. A magyar diplomáciában a legjellemzőbb ajándék a herendi porcelán, hiszen ez egyrészt egy rendkívül értékes, elegáns ajándék, másrészt pedig a magyar kultúra szerves részét képezi. Egy autó ugyanakkor már más tészta, és fel is vet bizonyos kérdéseket.

„Lóerőért lóerőt”

Orbán Viktor miniszterelnök tulajdonában hivatalosan jelenleg egyetlen személygépjármű sincs, legalábbis vagyonnyilatkozatában több mint egy évtizede nem tüntetett fel egyet sem. Kormányfői útjain a miniszterelnök védelmét ellátó Terrorelhárítási Központ (TEK) biztosít számára járművet, többnyire kisbuszt, de magánhasználatra is többször lehetett már látni hasonló furgonnal a miniszterelnököt. Korábban pártja, a Fidesz is bérelt neki kisbuszt, de a nevén hivatalosan egyetlen kocsi sincs. Legalábbis eddig nem volt.

Ez a helyzet december végével változhatott meg, amikor Orbán egy török elektromos autót, egy Togg T10X-et kapott ajándékba Recep Tayyip Erdogan török államfőtől – aki rendszeresen ajándékoz kocsikat külföldi kollégáinak. Cserébe a magyar miniszterelnök egy mezőhegyesi lovat adott kollégájának. Ezt a gesztust később Orbán viccesen fogalmazva jó üzletnek minősítette, hiszen, mint mondta: „egy lóerőért kapott 435-öt”.

Milyen ajándékot fogadhat el a kormányfő?

A kormányfői ajándékokra a miniszterelnöki protokoll főosztály tesz javaslatot. A hivatalos szabályok szerint ez a szervezeti egység gondoskodik a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő ajándékozási gyakorlat kialakításáról, és nyilvántartja a viszonosságokat. Az ajándékraktárt a Külgazdasági és Külügyminisztérium üzemelteti, de a már említett főosztály gondoskodik a szükséges ajándékok beszerzéséről, illetve a reprezentációs célú ajándék- és ital-, továbbá speciális irodaszer-ellátásról is.

Lekötelező mértékű ajándék

Ez már csak azért is kérdéses, mert bár diplomáciai ajándékról van szó – amit igencsak jól dokumentáltan adtak át, hiszen egy nyilvános eseményen történt –, mégis lehetnek kérdőjelek az elfogadása körül. A magyar kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályozás szerint figyelmességi ajándékokat el lehet fogadni.

„Figyelmességi ajándéknak tekintünk minden munkánkkal vagy munkahelyünkkel összefüggésbe hozható, szóróajándéknak nem minősülő, de ugyanakkor nem lekötelező mértékű ajándékot. Figyelmességi ajándékot csak külföldi állami szerv képviselőjétől, udvariasságból fogadunk el, a mástól kapott figyelmességi ajándékokat visszautasítjuk. Lekötelező mértékűnek tekintjük azokat az ajándékokat, amelyeket saját jogszerű jövedelmünkből, szokásos életvitelünk fenntartása mellett azok reális piaci árán nem lennénk képesek megvásárolni magunknak. Lekötelező mértékű ajándékot senkitől, semmilyen körülmények között nem fogadunk el” – írja a szabályzat.

Bár a Togg T10X típusú autót Magyarországon még nem lehet kapni, törökországi ára jelenleg nagyjából 12 millió forintnak felel meg, azaz Orbán Viktornak csaknem 6 millió forintos bruttó havi fizetéséből nem tartana sokáig összespórolnia a járgányra, így az nem tartozik a lekötelező mértékű ajándékok körébe. Ráadásul az átírással sem lesz gondja a kormányfőnek, hiszen a Blikk írt arról korábban, hogy a Jármű Szolgáltatási Platform adatai szerint már december 8-án forgalomba helyezték Magyarországon, azaz

az átadás előtt bő másfél héttel már Budapesten volt a Togg.

A TEK kaphatja meg a kocsit

Görög Ibolya protokollszakértő az Indexnek elmondta: egyáltalán nem volt jellemző a magyar diplomáciában ilyen értékű ajándékkal kedveskedni, ahogyan autót adni sem szokás.

„Horn Gyula kapott még hivatali ideje alatt egy autót, de azt rögtön továbbadta a köztársasági őrezrednek.

Várhatóan a kormányfő sem tartja majd meg a török autót, hanem átadja a TEK-nek, ami kézenfekvő megoldás lenne

– vélekedett a szakértő, aki szerint egyébként semmi sem tiltja, hogy Orbán Viktor megtartsa a kocsit, ugyanakkor nem valószínű, hogy a miniszterelnök mégis így döntene.

Görög Ibolya azt is elárulta: egy ilyen ceremóniát hosszú egyeztetések előznek meg. A találkozókról és az ajándékokról a külügyminisztériumok már jó előre megkezdik a puhatolozó tárgyalásokat, felmérik a lehetőségeket, a programot, a szállást – amennyiben szükséges –, illetve az utazók teljes névsorát is. Ezután kerül szóba egy esetleges ajándék, de nem is feltétlen maga a tárgy, hanem inkább a körülbelüli értéke. Ezután itthon eldöntik, pontosan mi is legyen majd az ajándék.

Görög Ibolya hozzátette: előfordul a diplomáciában egyébként, hogy a politikusok a hivatalos ajándékon felül valamilyen személyes meglepetéssel is kedveskednek. Antall József miniszterelnök például Helmut Kohl német kancellárnak akart adni valami különlegeset. Ez végül egy rúd magyar szalámi lett, amit ugyanúgy díszdobozba kellett becsomagolni, mint az összes többi ajándékot.

Hogy pontosan mi lesz a kocsival, egyelőre nem tudni.

AZ INDEX MEGKERESTE HAVASI BERTALANT, A MINISZTERELNÖK SAJTÓFŐNÖKÉT, AKI LAPUNK KÉRDÉSÉRE ELMONDTA: „AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT AUTÓ SORSÁRÓL KÉSŐBB SZÜLETIK DÖNTÉS”.

(Borítókép: Recep Tayyip Erdogan Törökország elnöke (j) egy Togg márkájú autót ajándékoz Orbán Viktor kormányfőnek (b) a Karmelita kolostornál 2023. december 18-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)