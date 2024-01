Tizenhárom autót tarolt le egy kamion Mosonszolnokon

Rosszul lett hétfőn egy kamionos, aki tizenhárom autót tört össze egy mosonszolnoki cég parkolójában. A férfihoz mentőt hívtak és kórházba vitték. A keletkezett kár több tíz millió forint is lehet.

Egy mosonszolnoki cég parkolójába hajtott hétfőn egy kamionos, aki négy sorban tarolta le maga előtt az autókat. A jármű egy kisebb fát is kidöntött, majd egy másik gépjárművel a kerítést is átszakította – számolt be róla az RTL Híradó.

A kamion vezetője a szemközti gyárhoz ment konténerekért, amikor rosszul lett. A mosonszolnoki cég a csatorna kérdésére elárulta, hogy azonnal a kamionos segítségére siettek és mentőt hívtak hozzá.

A sofőr vezetés közben vesztette el az eszméletét, majd a baleset utáni percekben magához tért. Úgy tudják, hogy a férfit kórházba vitték, hétfő este már stabil állapotban volt.

A gyár szerint 13 dolgozójuk autója tört össze, kettő nagy valószínűséggel totálkáros lett.

A baleset miatti ügyintézés a biztosítón keresztül már elindult. A keletkezett kár több tíz millió forint lehet. Az érintett kollégáknak biztosítják a munkába járást, és amennyiben szükséges, úgy az otthoni munkavégzést is – tették hozzá.

A biztonsági kamerák rögzítették a balesetet, ahol jól látszik, hogy az elsőbbségadás táblánál a kamionos az üzem parkolójába hajtva tolja maga előtt az autókat. A felvételek szerint egy arra járó futár még dudált is neki, végül ő is a sofőr segítségére sietett.