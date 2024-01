Reagált a BKK az agresszív budapesti buszsofőrről készült videóra

A minap megjelent videón az látható, hogy egy fiatal, kerekesszékes lány kísérője vitába keveredett a buszsofőrrel, azzal kapcsolatban, hogy az elektromos kerekesszékben utazó lánynak joga van-e felszállni a buszra.

A BKK korábban – a busz kamerafelvételei alapján – a buszsofőr mellett foglalt állást, amikor panaszt tettek az ügyben, a videó megjelenésével egy időben viszont már azt írták a 444 kérdésire válaszolva, hogy nem volt igaz az, amire a sofőr hivatkozott, vagyis hogy ki vannak tiltva az elektromos kerekesszékek a buszokról.

A közlekedési vállalat most egy újabb közleményt adott ki, hogy tisztázza álláspontját a történtekről. „Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy nagyon sajnáljuk az esetet, és az érintett kerekesszékes utasunktól, valamint kísérőjétől a sajtón és közvetlenül levélben is elnézést kérünk az eset miatt” – írták az Indexhez is eljuttatott közleményben, hozzátéve:

Elfogadhatatlannak tartjuk a sofőr viselkedését, illetve azt, hogy bárkit is hátrány vagy megkülönböztetés érjen a közösségi közlekedés igénybevétele során. Megerősítjük, hogy az ügyfél által használt elektromos kerekesszéket a BKK szabályzata szerint a járműnek el kell szállítani, a járművezető pedig ilyenkor köteles lerakni a rámpát az utasnak.

„Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a járművezető nem a BKK, hanem a BKV Zrt. munkavállalója, ezért az ügyben elsősorban a BKV az illetékes. Az ügyfél által megosztott felvétel korábban nem állt sem a BKV, sem a BKK rendelkezésére, megtekintése után nyilvánvaló, hogy a járatot üzemeltető és a járművezetőt foglalkoztató BKV Zrt. vizsgálata nem volt kellően körültekintő, ezért kezdeményeztük az eset újbóli kivizsgálását, hogy helyesen járhassunk el az ügyben” – tették hozzá. Megjegyezték azt is, hogy a járművezetővel szembeni lépéseket kizárólag munkáltatója, a BKV Zrt. tehet, az erre vonatkozó kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni.

Mint korábbi cikkünkben írtuk, a sofőr és a kísérő közt valójában már a leszálláskor alakult ki a vita amiatt, hogy a sofőr szerint nem jelezték, hogy le akarnak szállni. A BKK közleményében erre a mozzanatra is kitért. „Az eddigi vizsgálatokból kiderült az is, hogy sajnos rossz volt az autóbuszon a leszállásjelző gomb, ami ugyancsak félreértést okozhatott az utas és a járművezető között. A meghibásodás tényének vizsgálata miatt a válaszadás két körben valósult meg, ezt a BKK ügyfélszolgálata jelezte a panaszosnak, és új határidőt adott meg, amit a jogszabályoknak megfelelően be is tartott” – írták.

A vállalt végül leszögezte: „A BKK számára kiemelten fontos, hogy a közösségi közlekedés lehetősége mindenki számára könnyen elérhető legyen, ezért a jövőben a hasonló esetek elkerülése érdekében még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a különböző, mozgáskorlátozott emberek által használt elektromos eszközök a járművezetők számára egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek alkalmasságuk szerint (elképzelhető, hogy a járművezető összekeverte a modellt az e-mopeddel, amelynek szállításával kapcsolatban felmerülhetett kétely a sofőrben). Továbbá felülvizsgáljuk a sofőrök érzékenyítésének, az ilyen esetekre való felkészítésének hatékonyságát, hiszen minden munkavállalótól elvárjuk, hogy az utasokkal szemben korrekt, kulturált módon viselkedjen”.