Megkérdeztük Rétvári Bencét, ellátogatna-e a szombati diáktüntetésre

A pedagógusbér-emelésről tartott sajtótájékoztatót Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A politikus a helyszínen több kérdésünkre is válaszolt, elárulta többek között, hogy Novák Katalin 2023-as váratlan lépése után felbukkanhat-e a tárca valamely politikusa a szombati diáktüntetésen, melyet a BM épülete elé hirdettek meg.

„Egyébként is megemeltük volna a pedagógusbéreket, de a Brüsszelből megérkező technikai levél abban segít nekünk, hogy ezt hamarabb tudjuk megtenni” – erről beszélt Rétvári Bence csütörtökön egy, a Belügyminisztériumba meghirdetett sajtótájékoztatón.

Mint ismert, 2023 utolsó Kormányinfóján Orbán Viktor az Index kérdésére adott tájékoztatást arról, hogy januártól átlagosan 32,2 százalékkal emelkedik a tanárok illetménye. A kormányfő már ekkor jelezte, hogy a végrehajtáshoz csak egy jogi aktus, egy bizonyos brüsszeli levél hiányzik. Szerdán a kormány bejelentette: az írásos garancia megérkezett.

A politikus a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a mostani lépéssel a pedagógusok bére érezhetően átlag fölötti lesz, és jövőre is lesz egy 21 százalékos emelés. Kijelentette azt is: itt nem állnak meg, 2030-ig minden évben a diplomásbér-emelés mértékével növelik a pedagógusi illetményeket.

„Mindenki jól fog járni” – emelte ki, majd kitért arra, hogy a mostani akár egy „dupla béremelésnek” is felfogható, hiszen a státusztörvényben leírt alsó határok is magasabbak lettek, mint azt eredetileg tervezték.

Az új bérsávok szerint januártól a havi bruttó illetmény nem lehet kevesebb:

Gyakornokoknál 528 800 forintnál

Pedagógus I. besorolás esetén 538 000 forintnál

Pedagógus II. kategóriában 555 000 forintnál

Mesterpedagógusnál 630 000 forintnál

Kutatótanár esetében pedig 750 000 forintnál

Megjegyezte, hogy az új életpályáról szóló törvény nemcsak garanciát jelent, hanem „ki is emeli a tanárokat” a közalkalmazottak közül. „Fontosnak tartottuk, hogy legyen egy saját jogállásuk, úgy, ahogy az az orvosoknál már korábban megvalósult” – mondta, utalva az egészségügyi szolgálati jogviszonyra.

Az államtitkár szerint politikai szándék húzódik a tüntetések mögött

Rétvári Bence a sajtótájékoztatón az Index kérdéseire is válaszolt, a párbeszédet miniinterjúként közöljük:

Mit üzen a kormánynak az, hogy az Egységes Diákfront más szervezetekkel közösen szombat délutánra tüntetést hirdetett a Belügyminisztérium elé?

A kormány már az első tüntetés megszervezése előtt döntött a pedagógusbér-emelés mértékéről. Az akciók mégis elindultak, nyilvánvaló tehát, hogy az események mögött nem béremelési, hanem politikai szándékok húzódtak.

Korábban Novák Katalin köztársasági elnök alaposan meglepte a tüntetőket akkor, amikor váratlanul megjelent egy, a Sándor-palota elé meghirdetett eseményen. Lehet-e számolni azzal, hogy a Belügyminisztérium valamely politikusa kilátogat a most szombati, a tárca épülete elé meghirdetett eseményre?

Folyamatosan egyeztetünk az oktatás szereplőivel, legyenek azok tanárok, diákok vagy szülők. A szakszervezetek képviselői szinte heti rendszerességgel járnak a Belügyminisztériumba, de voltak már itt tanulók is, és egy alkalommal még az ellenzéki politikusokat is meghívtuk. Ez a párbeszéd szerintem elég széles körű és intenzív, a jövőben is ezt a gyakorlatot szeretnénk követni.

A bérben most valóban van egy elmozdulás, de a többi sztrájkkövetelés ügyében is lesz előrelépés?

A béremelés volt a legfőbb követelés, örülünk, hogy ebben sikerült előrelépni, úgy vélem, ez egy közös siker, aminek lehetne örülni is. Ami a többi követelést illeti: számos javaslat az új életpályatörvénybe is bekerült, de ahogy eddig, úgy ezután is folytatjuk az egyeztetéseket.

A nem pedagógus végzettségű, nevelést és oktatást közvetlenül segítők, illetve a technikai dolgozók is számíthatnak béremelésre?

Őket a mostani béremeléstől külön kezeljük, esetükben ugyanis az iskolák saját hatáskörben is cselekedhetnek. Ezért fontos, hogy évről évre növeljük az oktatásra fordított költségvetést.

