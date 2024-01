A belvárosi előválasztás előkészítése egy színházba oltott házibuli

Baloldali politikusként Belváros-Lipótvárosban legutóbb Steiner Pál tudott nyerni 2002-ben, azóta nem rúgtak labdába. Az ellenzéki oldal felfokozott várakozása a nyáron esedékes önkormányzati választás kampánya előtt máris jól érzékelhető. Három ellenzéki polgármesterjelölt is bejelentkezett a városvezetői tisztségre, de alig értenek szót egymással. Egyetlen dologban van köztük egyetértés: előválasztáson kell eldönteniük, hármuk közül ki legyen Szentgyörgyvölgyi Péter kihívója.

Budapest V. kerülete lehet az ellenzéki együttműködés laboratóriuma, amelyben megfigyelhető, pontosan milyen szempontok mentén fut neki az ellenzék a júniusi önkormányzati választásnak a fővárosban. Belváros-Lipótváros polgármesteri székéért a Momentum részéről Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, illetve a DK-s Molnár Gyula kabinetfőnöke, a civil színekben induló Kovács Alex Gábor is rajtvonalhoz áll. A képletet bonyolítja, hogy a kerület már-már politikai veteránjának számító Juhász Péter ezúttal a Kutyapárt jelöltjeként kívülről igyekszik kontroll alatt tartani a pártalkukat, azzal, hogy beszállt a versenybe.

A fideszes regnáló polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter kihívói egyetlen dologban értenek egyet: esélyük csak akkor van a kerület megfordítására,

ha egyetlen kihívót állítanak a Fidesszel szemben. Az együttműködés részleteinek kidolgozásában azonban eddig nincs előrelépés. Politikai tapogatózó tárgyalásokra már sor került (Kovács szerint ezek egyikén Juhász alpolgármesteri pozíciót is ajánlott neki), de megállapodás nem született. Így a jelenlegi helyzet szerint előválasztás dönthet majd arról, ki mögé sorakozzon fel a baloldal.

Színházba oltott házibuli

Már abban sincs egyetértés, hogy ki kezdeményezte először az előválasztást. A Tiéd a Belváros Egyesület jelöltje, Kovács Alex közösségi oldalán jelentette be, hogy élére áll a folyamatnak, és a megfelelő jelölt kiválasztását már januárban lebonyolítanák. Juhász Péter viszont már decemberben asztalhoz ültette volna a két jelöltet Karácsony Gergely bábáskodása mellett, csakhogy erre egyikük sem volt nyitott. Ezt követően jelentette be indulását. Kovács Alex január 9-ére is egyeztetésre hívta riválisait, de abból sem lett semmi. Juhász szerint azért, mert egy semleges helyen kellett volna tartani, nem az MSZP irodájában, és a meghívottak köréről sem kaptak tájékoztatást. Ezért szerinte

inkább tűnik az egész esemény egy színházba oltott házibulinak, ahová ugyan meg lehet hívni boldog-boldogtalant, az időpontját is ki lehet jelölni önkényesen,

de ilyen eseményeken az MKKP jelöltjének nincs érintettsége.

A másik jelölt, Kerpel-Fronius Gábor pedig azzal kapcsolatban szkeptikus, hogy az előválasztás ilyen gyorsan lebonyolítható lenne, mivel a jelölőszervezeteknek előtte még meg kell állapodniuk a részletekről, ez viszont nem lesz egyszerű. A Momentum ugyanis csak olyan szabályrendszert tart elfogadhatónak, amelyben az előválasztáson voksolók személyes és az online szavazási lehetősége egyaránt biztosított. Juhász Péter számára ez nem lenne akadály, de – mint lapunkkal közölte – erre a Kovács mögött álló pártok (MSZP, DK, LMP) nem nyitottak. Ők csak a személyes voksolást fogadnák el. Ezt január 9-én, azon a „házibuli”-jellegű eseményen meg is erősítették, közölve, hogy

az előválasztást ugyanazon etikai nyilatkozatban megfogalmazott elvek mentén és feddhetetlenségi nyilatkozathoz való csatlakozás után kívánjuk lebonyolítani, amelyekben 2021-ben az országgyűlési választást megelőző előválasztáson a pártok megállapodtak.

A januári hideg időjárás mellett a ma még fényévnyi távolságra lévő álláspontok és a technikai részletek (hány helyen legyen kitelepülés, logisztikai háttér megteremtése, kommunikáció módja a választók felé stb.) egyeztetése is hosszabb időt vesz igénybe, mint amit Kovács Alex célul kitűzött, ezért az előválasztások előjátéka elsősorban arról szól, hogy ki képes hatékonyabban tematizálni a baloldali térfélen a közbeszédet.

Belváros az otthona

Kovács Alex az egyetlen olyan jelenlegi ellenzéki önkormányzati képviselő, aki már 2019 előtt is betöltötte ezt a tisztséget. Az V. kerületi ügyekben szerzett jártasságát azonban Juhász Péter már rögtön a küzdelmük nyitányaként a fejére olvasta, mondván, hogy még 2008-ban, képviselői mandátumszerzése előtt élt azzal a kedvezményes lakásvásárlási konstrukcióval, amit még Rogán Antal polgármestersége alatt dolgozott ki az önkormányzat a kerületi ingatlanok kedvezményes áron történő értékesíthetőségére.

A mai ellenzékről sok mindent lehet állítani, de hogy jól szervezett, az önös érdekeit nemes gesztussal háttérbe szorítja, és hatékonyan cselekszik, azt talán nem

– hangsúlyozta Juhász Péter bemutatkozó videójában, ezzel indokolva színre lépését. Annyi biztos, hogy 2006-ban Kovács Alex szavazatával fogadta el az önkormányzati testület azt a rendeletet, ami alapján másfél évvel később fél áron vásárolta meg a szóban forgó 82 négyzetméteres lakásást.

Nem „kapta”, hanem 17 évvel ezelőtt megvette az általa bérelt ingatlant, ami azóta is szerepel vagyonnyilatkozatában, ez senki előtt sem titok – így reagált most a Tiéd a Belváros Egyesület jelöltje a kifogásolt ingatlanszerzésre.

(Borítókép: Juhász Péter, Kovács Alex Gábor és Kerpel-Fronius Gábor. Fotó: Juhász Péter / Facebook, Kovács Alex Gábor / Facebook, Lakatos Péter / MTI)