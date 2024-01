A téli szünet után indulhat be igazán a síszezon

A tavalyi évben nem zártak túl jó szezont a hazai sípályák, bár a mostani hétvége kedvező, idén is küzdelmes üzemeltetésre számíthatnak – fogalmazott az Indexnek Wesselényi Andrea a Síelők.hu alapító főszerkesztője. Január első hetében az enyhe idő miatt kénytelenek voltak bezárni, de 9-én Eplényben, 11-én pedig Mátraszentistvánon és Visegrádon is újra megnyitották a pályákat. Hóágyúzás nélkül nincs belföldi síelés, több szánkópályán is így biztosítják a havat.