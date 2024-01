Hamarosan megkezdődhet a szegedi autógyár építése

A BYD kínai cég akkumulátorgyárból lett az elektromos autózás egyik vezetője. Mint arról korábban beszámoltunk, a BYD elektromos autókat fog előállítani Magyarországon.

A céget hétfőn, egyelőre komáromi székhellyel be is jegyezte a tatabányai cégbíróság – írja a HVG. Mint írják, a BYD Auto Hungary Kft-t 191 milliárd 855 millió forintos alaptőkével jegyezték be. Hozzátették, hogy a cég magyar államtól összesen 5 milliárd eurónyi támogatást kaphat a beruházáshoz.

A szegeder.hu eközben arról számolt be, hogy

hamarosan meg is kezdődhet a gyár építése.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz benyújtott tervek alapján eddig két gyártócsarnok alapozására kértek engedélyt a gyár tervezői. A nagyobbik csarnok az autók karosszériájának formázására szolgálna 4 hektáron, míg a kisebbik egy könnyűfémes, kompozitanyagokkal foglalkozó üzem lenne, majdnem feleakkora területet elfoglalva. A két épület közvetlenül egymás mellett létesül, a nagyobbik mintegy 340 méter hosszú lesz.

Komoly iparági szereplő érkezik Magyarországra

A BYD 2020 óta a világ egyik legnagyobb tempóban fejlődő járműipari cége, ami leginkább a megelőző évtized intenzív fejlesztésén alapul. Az anyacégben 2008-tól tulajdonos a Berkshire Hathaway egyik leányvállalatán keresztül Warren Buffet amerikai milliárdos. Ma már autóikat akkumulátorral integrált saját moduláris platformra építik. Járműveik egyik különleges eleme a Blade Battery akkumulátor, amit a BYD leányvállalat FinDreams gyárt.

A cég az előző évben több mint 3 millió autót adott el világszerte. Mindezek megünneplésére jutalmul a vállalat autónként több mint 30 ezer forintnyi bónuszt fizet azoknak a márkakereskedőknek, akik teljesítik a tervet.