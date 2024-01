Egy igazán fontos eredmény hírére fellélegezhetnek a szülők

Király Ildikó, az MTA doktora a virtuális világ okozta változások hatásait kutatja a társas megismerésben. A professzor friss kutatását is ebben a tárgykörben végezte, az eredményeket pedig először velünk, ezáltal az Index olvasóival osztotta meg, mielőtt azokat teljes egészében publikálná. A kutató szerint széles körben tapasztalhattuk, hogy a koronavírus-járvány hatására a társas kapcsolataink áttelepültek vagy átszorultak a virtuális térbe. A kérdés, mit jelent ez ránk, emberekre, de leginkább gyermekeinkre nézve.

A pandémiának ugyan vége, de a virtuális tér, a különböző alkalmazások, chatablakok használata természetesen továbbra is velünk maradt. Alapvetően gyermekekkel foglalkozom, és különösen érdekes volt számomra, hogy azok a gyerekek, akik először találkoznak a társaikkal, vagy pont a járvány idején kezdték tudatosítani, hogy vannak különböző kapcsolataik, és nemcsak a családban, hanem azon kívül is, hogyan nőnek bele az új körülmények között a kapcsolatok hálójába, ahol már nemcsak személyesen, hanem virtuálisan is zajlik a kapcsolattartás