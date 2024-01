Navracsics Tibor ellenzéki polgármestert hívott segítségül

„Megkértem polgármester urat, arra való tekintettel, hogy ő a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagja, és most már egy meglehetősen bonyolult és hosszadalmas tárgyalássorozatba bocsátkoztunk az Európai Bizottsággal, hogy ezt a példátlanul diszkriminatív lépést, amely szerint az Erasmus és a Horizont Európa oktatási, mobilitási, illetve kutatási programokból kizárták, vagyis egyelőre csak felfüggesztették az alapítványi egyetemek hallgatóit és kutatóit, tegyen meg mindent annak érdekében, brüsszeli kapcsolatai révén mutasson rá, és bizonyítsa be, hogy nem politikai diszkrimináció alapján működnek az alapítványi egyetemek” – mondta Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy az alapítványi egyetemek esetében nem pártpolitikáról van szó, mert maga Veres Pál is ellenzéki, párton kívüli szereplő, és tagja az egyetem kuratóriumának.

Saját személyével tudja bizonyítani, hogy itt tudománypolitikai kérdésekről, és nem pedig pártpolitikai kérdésekről van szó. Megígérte, hogy ez ügyben közbenjár, és felemeli hangját Brüsszelben, bízunk abban, hogy a tárgyalások minél hamarabbi sikeres lezárulásához fog majd hozzájárulni

– tette hozzá Navracsics Tibor.

Az év elején derült ki, hogy a nemzetközi uniós ösztöndíjprogramról, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból is kizárhatják az alapítványi fenntartású egyetemeket, mert az Európai Bizottság szerint a kuratóriumok politikai befolyás alatt állnak. A kormány válaszul több vezető politikust is eltávolított az alapítványok vezetéséből.