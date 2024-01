Bekeményít az Igazságügyi Minisztérium, súlyos büntetések jöhetnek

Szigorúan fellépnek azokkal a kereskedőkkel szemben, akik a fogyasztókat megtévesztik vagy valamilyen formában megkárosítják, legrosszabb esetben akár az egészségüket is veszélyeztetik – közölte a Igazságügyi Minisztérium hétfőn.

A szaktárca jelezte: azt tapasztalták, hogy az elmúlt években kiszabott bírságok ellenére egyes cégek és forgalmazók újra és újra elkövették azokat a szabálytalanságokat, amelyekért korábban a hatóság már szankcionálta őket.

A közlemény szerint a jogalkotói szándék egyértelmű: a decemberben szigorított fogyasztóvédelmi törvényt célja, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság eszközrendszerét megerősítsék, ezen keresztül védjék a magyar embereket.

Éppen ezért idén márciustól jelentősen emelkedik a fogyasztóvédelmi bírságok összege: a fogyasztóvédelmi bírság alsó határa a kisebb súlyú jogsértésnél a kisvállalkozások 100 ezer forint, a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű, kkv-nek nem minősülő nagyvállalkozásoknál pedig 1 millió forint lesz.

Az elektronikus kereskedelemmel összefüggő, ismételt jogsértésekre vonatkozó bírságminimum 400 ezer forintra, valamint 2 millió forintra emelkedik.

A bírság felső határa súlyos jogsértés (például a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető jogsértés) esetén kisvállalkozásoknál 6,5 millió forintig, nagyvállalkozásoknál pedig akár 3 milliárd forintig terjedhet – írja az MTI.

Fontos leszögezni, hogy ezt a megerősített rendszert arányosan és felelősséggel fogják használni – áll a közleményben. A vállalkozások először figyelmeztetést kapnak, hogy a jogsértő magatartással hagyjanak föl.

Azok a nagy láncok vagy nagy szolgáltatók, amelyek több százmilliárd forintos árbevétellel bírnak éves szinten és súlyos fogyasztóvédelmi szabálysértést követnek el, a hatóságtól most is jóval magasabb büntetést kaphatnak, de mindez arányos lesz az árbevételükkel – ismertették.

Ezen felül a decemberben elfogadott törvényváltozások közül már január elsejétől hatályos előírás, hogy a békéltető testületi eljárásokban akkor is kötelező határozat hozható, ha az érintett cég nem tett úgynevezett alávetési nyilatkozatot, de a testület megalapozottnak tartja a fogyasztónak a 200 ezer forint összeget meg nem haladó igényét.

A törvényjavaslat kibővíti a Fogyasztóvédelmi Hatóság jogköreit a légitársaságokkal szemben is, így lehetősége lesz például fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabni ezen cégekkel szemben. A hatóságok a mulasztó légitársaságokat egyedi ügyekben kártalanítás megfizetésére is kötelezhetik – olvasható a minisztérium közleményében.