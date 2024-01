Mínuszok után melegrekord, brutális terhelésnek vagyunk kitéve

Múlt héten sarkvidéki hideg tört be az országba, csütörtökön pedig már melegrekordokra lehet számítani. A frontok sorozata mellett a változások gyakorisága és annak amplitudója az, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli ‒ jegyezte meg Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója, aki az Indexnek arról is beszélt, hogy mit tehetnek ilyenkor az időjárás-érzékenyek.