Olvasóink egy része már most megszegte az újévi fogadalmát

Olvasóink több mint fele nem tesz újévi fogadalmat, mert ez a szokás hidegen hagyja. Sokan vannak azok is, akik úgy vélik: hiába fogalmaznának meg bármit, azt úgyis megszegnék, így inkább meg sem próbálnak tenni valamit. Természetesen vannak olyanok is, akik belementek a játékba, és a szabályokat még be is tartják, néhányan azokat viszont már most megszegték – ez derült ki azon a szavazáson, amit a napokban indítottunk el az Index felületén.