„Le akarjuk győzni a DK-t” – így foglalta össze röviden, mosollyal az arcán Kovács Gergely az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában, hogy mi a Magyar Kétfarkú Kutya Párt célja az európai parlamenti választáson való indulással.

Bár ez a mondat, tőle megszokott módon, tartalmazott némi humort a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok ismeretében, hiszen az MKKP még messze van attól, hogy az ellenzék legerősebb pártja legyen, az elemzők ugyanakkor tényleg úgy kalkulálnak, hogy idén nyáron összejöhet a mandátum Kovácséknak.

Ha valóban bejutnak a brüsszeli és a strasbourgi döntéshozatalba, ott elmondása szerint azon szeretnének munkálkodni, hogy megváltozzon az elmúlt években Orbán Viktor miatt kialakult negatív kép Magyarországról.

Kovács azt is elárulta, arról, hogy ki lesz a párt EP-listavezetője, február elején már döntést hoznak, azt azonban leszögezte, ez a személy biztosan nem ő lesz, mert ő a XII. kerületben – ahol jelenleg is önkormányzati képviselő – szeretne polgármester lenni.

Szerintem 2016 óta már nem igazán vagyunk viccpárt

– jelentette ki Kovács Gergely.

A párt társelnöke szerint persze gyakran hivatkoznak még így rájuk, de az a fajta munka, amit az elmúlt években végeztek, már nem igazán hasonlít arra, amit a kezdeti években csináltak. Ma ugyanis már évi körülbelül 150 milliós támogatásból tudnak gazdálkodni, ennek köszönhetően többen is főállásban dolgoznak náluk. Így a párt kommunikációja mellett a közösségek szervezésével és helyi ügyek, problémák megoldásával is tudnak foglalkozni főállásban, valamint több önkormányzatban is van képviselőjük.

Ráadásul egy, a Mi Hazánk által benyújtott, de a fideszes többség által megszavazott törvénymódosításnak köszönhetően komoly esélyük nyílt arra is, hogy hamarosan a Fővárosi Közgyűlésbe is delegáljanak kutyapártos politikust.

Kovács ugyan elismerte, a Mi Hazánk mellett ők is jól jártak azzal, hogy visszaállították a régi listás választási rendszert a fővárosban, de elmondása szerint ők erre nem tettek javaslatot, nem is beszéltek soha Toroczkaiékkal.

Arra a kérdésre, jobb lett-e az élete attól, hogy politikus lett, és elhagyta a civil pályáját, Kovács meglepő módon azt felelte:

Amikor füvet termesztettem, jobban éltem, mint most.

Mint mondta, azért mer erről kamerák előtt beszélni, mert ez már régen történt, és azóta „elévült”.

