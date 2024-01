Pest vármegyében csak három gyermek háziorvosi ügyelet marad, nehéz lesz orvost találni

2024. február 1-jétől Fejér és Pest vármegyében folytatódik az egységes alapellátási ügyeleti rendszer országos kiterjesztése. Az utóbbiban azonban gondok adódhatnak, erről beszélt a pomázi polgármester, valamint egy háziorvos is.

Mint ismert, februártól Pest vármegye is csatlakozik az új orvosi ügyeleti rendszerhez. Ez azonban az eddig 42 ezer ember ellátásáért felelő pomázi háziorvosi ügyelet megszűnésével jár együtt, mivel Csobánkáról, Ürömről és Budakalászról is ide jártak a betegek.

Jövő hónaptól azonban már Szentendrére kell mennie annak, akinek rendelési időn túl van szüksége orvosra.

A pomázi polgármester azt mondta, egy régóta és jól működő rendszerről volt szó. Az RTL Híradónak Leidinger István úgy nyilatkozott,

az ügyeleti hely kialakítása az teljesen megfelelő, viszont a politikai döntés az az volt, hogy a járásközpontban kell kialakítani az ügyeletet, így ez el volt döntve.

A legközelebbi gyermek háziorvosi ügyelet pedig Vácon lesz, azaz Pomáztól 40 kilométerre. A polgármester szerint ez teljesen életszerűtlen, hiszen ez kocsival 40 perc, tömegközlekedéssel pedig több mint másfél óra.

Úgy véli, még Budapestre is egyszerűbb bemenni, és ott ellátást kérni egy kórházban, bár a Heim Pál Gyermekkórházig is 30 kilométert kell megtenni.

Több tucat éjjel is elérhető ügyeleti pont szűnik meg

Vácon kívül két városban, Érden és Cegléden lesz házi gyermekorvosi ügyelet egész Pest vármegyében. A gyerekeket a járási központba is vihetik, de ott felnőtt háziorvos tudja csak ellátni őket. Az RTL-nek egy aggódó pomázi háziorvos, Sztranyai Anette is nyilatkozott az ügyben.

„Elméletileg erre a mi szakvizsgánk feljogosít, viszont gyakorlatunk nincs, mert nappal csak 15 éven felülieket láthatunk el, és sajnos nincs módunk több hónapos gyerekosztályos gyakorlatra elmenni” – fogalmazott.

Pest vármegyében a korábbi 51 helyett csupán 11 felnőtt háziorvosi ügyeleti pont lesz elérhető éjjel is. Keczéry Attila, az orvosi kamara háziorvosi kollégiumának vezetője szerint az is problémát jelenthet, hogy a sürgősségi ellátáshoz is gyakran az éppen ügyelő háziorvost küldik ki a mentőorvos helyett.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) tájékoztatása szerint a tavaly február 1-jén Hajdú-Bihar vármegyében indult egységes rendszerhez eddig 17 vármegye csatlakozott, és a működés mindenhol zavartalan.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője szerint a jellemzően enyhébb egészségügyi problémákra az esetek több mint 90 százalékában az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett, 19 105 beteget kellett további szakellátásra vagy kórházi felvételre küldeni.

Az OMSZ közölte azt is, hogy a 1830-as hívószám mindenhol jól működik, a visszajelzések alapján az ügyeleti rendszerrel az ellátottak továbbra is elégedettek.