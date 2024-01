Sem a település önkormányzata, sem az érintett helyi lakosság, sem a szomszédos Állatorvostudományi Egyetem nem támogatja, mégis Lövész Központ épülhet a Budapesttel határos Üllő külterületén.

Az ST Lövész Sportegyesület elnöke még 2020-ban kereste meg Kissné Szabó Katalint, Üllő polgármesterét és arról tájékoztatta, hogy a „Modern városok" program részeként létesülhet a 175 magyarországi járásban lőtér, vívóterem és lovas központ. Az önkormányzat városgazdálkodási bizottsága 2021. augusztusában tekintette át először a benyújtott Lövész Központ telepítési tanulmánytervét. E szerint a lőteret Üllő külterületén, a város Ócsával közös deli határán tervezik megépíteni mintegy 45,5 hektáron. A területet mindhárom lőtéri funkcióra (katonai, rendvédelmi; professzionális versenysport; élmény- és turisztikai célú) alkalmassá akarják tenni. A tanulmányterv szerint a területet egy 4 méter széles és 2 méter magas- víz- és szélerózió ellen megerősített földsánc jellegű domb venné körbe, amely védelmet nyújt magának a lőtérnek, valamint zajvédelmet is biztosít a környező területek irányába.

A bizottság azonban akkor úgy látta, hogy a helyi építési szabályzat nem engedi, hogy ott ilyen építmény legyen, és azt sem támogatták, hogy a lőtér miatt a szabályozási terveket módosítsa a képviselő-testület. Erre jó okuk volt, mivel a szomszédos területen működik az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati Tanszéke és Klinikája, illetve Tangazdasága, de a területen érintett vadásztársaságok is folyamatosan tiltakoztak ellene.

Kockázatok és mellékhatások Az Állatorvostudományi Egyetem 2020 óta folyamatosan, különböző fórumokon tiltakozik a Lövészeti Központ ellen mivel a Lógyógyászati Tanszék és Klinika, illetve Tangazdaság oktatási, tudományos munkáját hátrányosan érintené, továbbá jelentősen veszélyeztetné a klinika beteg állatainak és az állatorvosi személyzetnek az egészségét is, mivel a lőfegyverek hangja okozta stressz-reakció negatív hatást vált ki a klinikán lábadozó beteg állatokból. Úgy látják, az állatorvosi beavatkozások során a lövészeti zajhatások miatt a bódított állatok felriadhatnak, mivel az álló helyzetű műtéteket és a nagy értékű diagnosztikai vizsgálatokat nem altatásban, hanem speciális bódítással, helyi érzéstelenítéssel végzik el. A klinikán időlegesen tartózkodó kezelés alatt álló állatok nem is tudnak hozzászokni a lőtér okozta speciális zajterheléshez. A lovak központi és a vegetatív idegrendszerét a nemkívánatos, szakaszos, kellemetlen zajok erősen ingerlik, ideges reakciókat váltanak ki, amelyek azon túl, hogy csökkentik a lovak koncentráló képességét, egészségkárosodást is okozhatnak.

Az egyetem megkeresésünkre részletesen meg is indokolta álláspontját. Eszerint már 2022. augusztusában kérték-, a Pest Vármegyei Kormányhivatal pedig meg is állapította az egyetem ügyféli jogállását, a Hungarorange Kft. tervezett Lövészeti Központja engedélyezési eljárásba való ügyfélkénti bevonást.

Ugyanez a hivatal 2022. október 19-én hozott határozatában viszont azt is MEGállapította , hogy az ügyben környezeti hatásvizsgálat nem szükséges.

Az egyetem 2022. októberben megtámadta ezt a kormányhivatali döntést, azt kérve a bíróságtól, hogy írja elő: a tervezett Lövész Központ létesítése kapcsán környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és azt is állapítsa meg, hogy a tervezett Lövész Központ létesítése jelentős környezeti hatással bír. A Budapest Környéki Törvényszék előtt jelenleg is folyó közigazgatási perben az egyetem a kormányhivatal határozatának megsemmisítését és új eljárás kötelezését akarja elérni.

Az állam intézkedik

A kormányzat a hosszas huzavona végére tavaly december 29-én tett pontot azzal, hogy elfogadta az üllői Lövész Központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletet.

A jogszabály egyebek mellett azt is rögzíti, hogy ha az építési terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekkel (OTÉK), a településképi rendelet vagy a Helyi Építési Szabályzat a Lövész Központra vonatkozó beépítési szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető, akkor sem az OTÉK, sem a helyi rendeletek nem alkalmazhatók.

A tervezett Lövész Központ egyébként az Állatorvostudományi Egyetemtől mindössze 940 méterre, a legközelebbi lakott tanyától pedig alig 200 m-re helyezkedne el, az érintett vadásztársaságok területeivel pedig közvetlenül szomszédos.

Léptékét jól jellemzi, hogy megépülése esetén a lőteret egyszerre 500 ember vehetné igénybe, a területén pedig 195 parkolóhelyet is kialakítanának.

Ez a funkció nehezen illeszthető össze a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) szereplő szomszédos területtel, ez ugyanis intézményi és rekreációs városfejlesztési akcióterület melynek része az ITS-ben kijelölt Dóra majori fejlesztési akcióterület is.

Mivel ÜIIő északi, észak-nyugati területei jelentős zajterhelésnek vannak kitéve a légi forgalom, a vasút és az autópályák miatt, ezért az önkormányzat azt javasolta január 11-ei rendkívüli testületi ülésén, hogy – a további környezeti terhelést elkerülendő – a Lövész Központ a megjelölt ingatlanok helyett, másutt, a beruházás tervezett zajszintjével megegyező környezetben épüljön meg.

Az Üllő Te Vagy! civil szervezet úgy tudja, hogy a két különböző helyrajzi szám telekalakítással történő összevonása után kialakítandó hatalmas lőtér létesítését egy kormányközeli beruházó intézi.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ügyben lakossági fórumot is hirdet amire Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselőt is meghívták. (A polgármester ismeretei szerint a beruházó nem jön el egy ilyen fórumra, ezért azon csak a 2021-ben született előzetes vizsgálati dokumentációt, néhány látványtervet és a telepítési hatástanulmányt tudják bemutatni.) Azt is fontolgatják, hogy az érintett területre változtatási tilalmat rendelnek el mert mindenképpen szeretnék megakadályozni a beruházást. Az ügyben egy helyi népszavazás kiírását is támogatnák.

Az ügyben kerestük Szűcs Lajost is, de nem reagált a feltett kérdéseinkre.



(Borítókép: Egy lovat vizsgálnak az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati Tanszék és Klinika új CT-berendezésével 2021. február 22-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)