Kiadták a pedagógusbér-emelés részleteit

A Magyar Közlöny csütörtöki számában többek között megjelent a pedagógusbér-emelésről szóló határozat is.

Mint arról írtunk, a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely a tanárok béremeléséről kijelentette: nagyot tudnak előrelépni.

Ennek mértékéről ír részletesen a Magyar Közlöny csütörtöki száma. A határozat a pedagógus, valamint a pedagógus-szakképesítéssel vagy -szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetményét – az esélyteremtési illetményrészt ide nem értve – a következőképp állapítja meg:

Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig

Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig

Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig

Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet

A rendeletben arról is írtak, hogy ha az érintett pedagógus szakképzettségét mesterképzésben szerezte, akkor – a pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díjat és az esélyteremtési illetményrészt leszámítva – 2 százalékkal többet kap havonta.

Amennyiben a pedagógus matematika, digitális kultúra, természettudomány, integrált természettudomány, fizika, kémia, biológia vagy földrajz tantárgyak valamelyikét tanítja, akkor fizetését 4 százalékkal emelik.

Mint írtuk, a kormányrendeletben a béremelések mellett Orbán Viktor több ember sorsáról is döntött, a miniszterelnök a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárának felmentéséről is határozott. A kormányfő továbbá elfogadta a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának lemondását is.