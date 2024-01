Valami bűzlik ebben a budapesti gyógyfürdőben

A budapesti gyógyfürdőkről szóló sorozatunk első részében kipróbáltuk a Borzalmak Fürdőjét, majd a legendás Szent Gellért Gyógyfürdőt kerestük fel, ahol a turisták tömegei nemes egyszerűséggel támadást intéztek az intim szféránk ellen. Olvasóink biztatására harmadik állomásunknak a Paskál Gyógy - és Strandfürdőt választottuk. A fürdő egyik törzsvendége többek között azt sérelmezte levelében, hogy a Paskálra is jellemző, ami a többi fürdőről is nagy általánosságban elmondható az utóbbi időkben: „ha valami elromlik, az úgy is marad”. Olvasónk szerint érthetetlen, hogy rengeteg kamera van a fürdőben, de pont azok a területek nincsenek bekamerázva, ahol esetlegesen balesetveszélynek vannak kitéve a látogatók. Úgy véli, hogy a Paskál a mozgássérültek szempontjából a jobb, könnyebben megközelíthető fürdők közé tartozik és érdemes lenne ebből a szemszögből is vizsgálni a budapesti gyógyfürdőket. Ígérjük, hogy a jövőben ezt a szempontot is figyelembe fogjuk venni a fürdők elemzésénél.

Egy másik törzsvendég olvasói levelében a következő hiányosságokra hívta fel a figyelmünket:

a fürdőruha centrifuga hetek óta szervízelés alatt.

A férfi WC-ben a piszoárokat elválasztó fal lóg, a rögzítése rozsdás.

A medencetér mellett lévő egyedüli ivókút 3 hete nem üzemel, aki a szauna használata után inni szeretne, csak a 20 méterre található mosdóban tud.

A kis szaunánál lévő jéggép fél éve nem működik.

A bejárati ajtó mellett a burkolat megsüllyedt.

A kis szauna előterében a mennyezet csupa penész.

„A merülő medence csempeburkolat-hiánya hétről-hétre egyre csak nő”.

A nedves gőzben hullanak a mozaikok.

A merülő medencénél a térburkolat töredezett, mozog és balesetveszélyes.

Észrevételeit, amit képekkel is alátámasztott mi is megvizsgáltuk, amikor egy hétköznap délelőtt ellátogattunk a Paskálba.

A fürdő rövid története

A XIV. kerületben található Paskál Gyógy- és Strandfürdő Budapest legfiatalabb fürdőjeként híresült el. A strand létesítését egy 1735 méter mélységű kútfúrás tette lehetővé, melyből akkor 1000 liter per perc hozamú 70 Celsius-fokos víz tört elő. A Paskál 1989-ben nyitotta meg kapuit, csupán két medencével, fedett medencék, illetve téliesített épületrészek nélkül csak szezonálisan tudta fogadni a vendégeket, de 2016-ban a fürdő fejlesztése mellett döntöttek. A komplexum több beltéri medencével, szaunával és öltözőrésszel is bővült.

2017-ben felújították a kültéri gyermekmedencét, ami mellé egy játszóteret is építettek. Ebben az évben egy új finn szauna is épült a Paskálban, majd a kültéri medencék fölé építhető sátornak köszönhetően télen is igénybe vehetővé váltak az úszómedencék, majd átadtak egy új relax medencét is. Az elérhető adatokból arra következtethetünk, hogy a Paskál egy valódi aranybánya és a régi nagyok mellett nemcsak az egyik leglátogatottabb, hanem a főváros egyik legnépszerűbb fürdőjévé vált az elmúlt években.

A magyarok tényleg imádnak fürdőzni

Ha nem lenne öles betűkkel kiírva az épületre, hogy Paskál Gyógy- és Strandfürdő, akkor azt gondolhatnánk, hogy egy modern irodaépülethez vagy bevásárlóközponthoz érkeztünk. Hatalmas pluszpont, hogy a fürdő vendégei számára ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak és a biciklitárolóknak köszönhetően a kerékpárral érkezőknek sem kell aggódniuk. Javasoljuk, hogy növeljék a biciklitárolók számát, mert az elképesztően forgalmas nyári hónapokban biztos, hogy nincs elég hely a kerékpárral érkezők számára.

Az egyik törzsvendég olvasói levéléből kiderült, hogy az elmúlt egy évben háromszor emelték a belépők árát, idén először január 8-án. Jelenleg 3 900 forintba kerül a felnőtt, teljes nyitvatartási időre szóló belépőjegy hétköznapokon, hétvégén és ünnepnapokon pedig 4 600 forintot kell kicsengetnünk, ami ár-érték arányban, főleg az eddig górcső alá vett budapesti gyógyfürdőkhöz viszonyítva jónak, megfizethetőnek mondható.

Az első problémák az átöltözés örökös mizériájával párhuzamosan indultak. Fájlaljuk, hogy kabinos öltözőszekrények nincsenek, de ez önmagában még nem jelentene problémát, ha a szekrényekben elférnének a ruháink, erről sajnos le kell mondaniuk a látogatóknak. Beigazolódott, amiről olvasónk dühösen beszámolt nekünk. „A szekrényekben olyan vállfa van, amiket áruházakban mondjuk blúzok kiakasztására használnak. Nagyon vékony és apró műanyag akármik, abszolút nem bírják a terhelést (nekünk le is szakadt a helyéről – a szerk.). Amikor az ember jobban felöltözik, eleve be se fér a kisebb szekrénykékbe a kabát, pulóver, esetleg a csizma. Nagyon kevés szekrény van, hamar el is fogy, de erre a pici fogasra mindent rázsúfolni! Nagyon nehéz!” – fogalmazott olvasónk.

Ki kell mondanunk: a magyarok imádnak fürdőzni és biztos, hogy a lelkük mélyén örülnek annak, hogyha bárhol lefúrunk ezen a szép magyar tájon kőolaj helyett termálvíz zubog fel.

Erre a Paskál önmagában bizonyíték, turistákkal nem találkozni, de a beltéri medencék már a nyitás után egy órával dugig vannak, ami önmagában nem jelentene különösebb problémát, csak egy kis türelmet kell gyakorolnunk és már is a habok és a gőzök közé vethetjük magunkat. Az igazi gondot az jelenti, hogy nem volt hová tenni a törülközőnk és a köntösünk. „Csak ennyi?!” – kiáltott fel joggal egy velünk egy időben érkező pár hölgy tagja. Ennyi.

Egy tenyérnyi hely sincs, ha az úszómester nem dönt amellett, hogy látogatásunk napjára felhagy feladatai (tehát a munkája) gyakorlásával, akkor szék nélkül maradtunk volna. Fürdőzésünk idejére, az ő helyére pakoltuk le a holminkat, a szabályszegésért elnézést kérünk a Paskál vezetőségétől és dolgozóitól. Hely bőven lett volna még székeknek és napozóágyaknak a medencék partján, ezért két eshetőséggel számolhatunk. Nincs elég szék és napozóágy, vagy nem akartak többet kirakni, hiába volt teltház közeli állapot a Paskálban.

Valami bűzlik Dániában

Úgy gondoltuk, hogy a kültéri relax medence felé vesszük az irányt, amíg a beltéri termálmedencék dugig vannak. Csupán két ajtó és a köztük lévő „légüres tér” választott el minket a hőn áhított csobbanástól. Az első ajtó kilincse rendeltetésszerűen működött, átjutottunk az átjáróba és már csak egy teljesen leszakadt kilincsű ajtó választott el minket a relaxáció kezdetétől, de embertelen bűz csapta meg az orrunkat. Nem, nem a termálvíz általunk már jól ismert illata.

A szag eredete és fajtája valójában teljesen meghatározhatatlan a bűz valódi forrásának ismerete nélkül. Minket egy három napos hullára, vagy egy meleg nyári napon, kánikula idején az utcán maradt kutyapiszokra emlékeztetett.

Relax ide vagy oda inkább hányingert visszafojtva mentünk vissza a beltéri termálmedencék jól ismert, biztonságos övezetébe, ahol egyes vendégek tengeralattjárónak vagy Moby Dicknek képzelték magukat, de legalább nem akartak közös szelfiket és videókat készíteni, ahogyan a Gellért fürdőben. Urak, itt szeretnénk megjegyezni, hogy az úszómedencék egy teremmel arrébb találhatóak. A vízminőség kiválónak bizonyult, a medencébe merülés után pár perccel már érezhető a gyógyhatás. Tényleg remek új medencék vannak a Paskálban és egy újabb pluszpont, hogy pezsgőfürdőzésre is alkalmas a hidegebb termál medence, de amilyen szerencsénk volt pont egy olyan helyre sikerült leülnünk, ahol időszakosan ugyan tényleg pezsgett is a víz, de olyan alacsony intenzitással, hogy semmit nem éreztünk belőle, míg mások mosolyogva élvezték a buborékok adta örömöket. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezt javítsák ki.

6 Galéria: A Paskál Gyógy - és Strandfürdő állapota Fotó: Olvasónk, Zsolt / Index

Ne hagyják veszni!

Jó hír, hogy a termálrészlegen lévő egyetlen ivókutat sikerült megjavítani, nagy szüksége volt rá a vendégeknek. Ami a kis szaunánál lévő jéggépet illeti: még mindig nem működik és abban is igazat kell adnunk olvasóinknak, hogy a burkolat a fürdő területén több helyen repedezett és balesetveszélyes, ami egy ilyen fiatal, felújított, államilag is dotált intézménynél jelentős szégyenfoltnak bizonyul. Nem hisszük, hogy ezeket a kisebb javításokat óriási erőfeszítést jelente kijavítani. A szaunák kiválóak, de itt sem lenne szabad, hogy a jelentős és rendszeres használatból eredő hibákat ne orvosolják, amint lehetséges. Kérjük, hogy ne a Dandár Fürdő sorsát szánják ennek az egyébként nagyszerű, megfizethető fürdőnek, amit nagyon szívesen kipróbálnánk a nyári időszakban is, hiszen hatalmas kültéri medencéi is vannak és alapvetően egy jó hangulatú, kedves személyzettel megáldott budapesti gyógyfürdőről beszélhetünk.

A Paskálba látogatóknak meleg szívvel tudjuk ajánlani a fürdő masszőreit, akik alaposak, kedvesek és megfizethető áron dolgoznak.

A büfétől azonban mindenkit eltanácsolnánk, mi 1500 forintot fizettünk egy ehetetlen gombás melegszendvicsért, amire alapjáraton még ketchupot sem kaptunk. A tíz centiméteres kifli fele az ember fél fogára sem elég, ha már alaposan kiázott és megéhezett valamelyik medencében. Apropó centrifuga, annak nyomát sem találtuk, lehet a világ összes centrifugája egyidőben tűnt el a világból és ezért nem sikerült az elmúlt hónapokban egy újabbat beszerezni. Legalább egyet, hatalmas segítséget jelentene a vendégeknek. Ha a Dandár Fürdőre 10-ből 4 pontot, a Gellértre 10-ből 8-at, akkor a Paskál fürdőre 10-ből 7 pontot kell adjunk.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)