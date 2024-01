Százezreket érinthet ez az áremelkedés

Molnár Sándor lapunk kérdésére kifejtette, ami biztos, hogy emelkedik, az a banki költség: azoknak, akik csekken fizetik a közös költséget, már 1500 forint pluszköltséget is felszámolhatnak. A biztosítások díja szintén emelkedik, várhatóan 15-20 százalékkal, de akár 50 százalékos növekmény is előfordulhat.

„Ne legyünk álszerények, a közös képviselői díjazást is emelni kell az inflációval, ugyanez vonatkozik a takarítók díjköltségeire, a szerződések általában a KSH-adatokhoz történő indexálással lettek megkötve” – folytatta a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének főtitkára.

A liftszolgáltatók költségei, a karbantartás, a mentés és a hatósági ellenőrzés ára is emelkedik, jellemzően inflációkövető módon. Ahol vannak gondnokok vagy fűtők, velük is számolni kell. A karbantartási költségek jelentős hányadot tesznek ki, a szakemberek munkadíjai pedig soha nem lefelé mennek

– sorolta Molnár Sándor.

Ráadásul a közös költség jelentős százalékát célszerű lenne felújítási alapba gyűjteni, ha pedig nem emelnek a befizetendő összegen, nem tudják tartani az épületfelújítási, karbantartási ütemet.

Molnár Sándor hangsúlyozta, a karbantartások folyamatosak, szinte mindig adja magát valamilyen probléma, például csőtörés vagy lakatosmunka.

Felújítani is muszáj. Nem lehet azt mondani, hogy majd meglátjuk, ezt az épület kora és műszaki állapota határozza meg. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt rengeteg gázfelújítás volt, most időszerű lenne hozzányúlni az elektromos rendszerekhez is. Az erkélyek, teraszok, függőfolyosók felújítását sem lehet halogatni. A kiadásokat pedig hozzá kell igazítani az árakhoz